Survivor\'da nefesler tutuldu, Yunus Emre ile Yaman arasında gerginlik yaşandı

Survivor'da nefesler tutuldu. Adada elenenlerden sonra geriye kalan güçlü yarışmacılar, oyunları daha çetin hale getirmeye başladı.
Saniyelerle zorlu mücadeleyi kazanan Kırmızı Takım rahat bir nefes aldı. Konseye moralsiz giden Mavi takım ise haftanın ilk eleme adayını oylayarak belirledi.
YAMAN İLE YUNUS EMRE YİNE GERİLDİ
Geçtiğimiz hafta parkurda birbirlerini iterek düşüren ve ardından kavga eden Yunus Emre ile Yaman yeniden karşı karşıya geldi. Bu hafta da parkura çıkan Yunus Emre ile Yaman yeniden bir noktada sıkıştı ve oyun sonrası gerginlik yaşandı.
Oyun esnasında Yaman'ın arkadaşları zorlamaması gerektiğini kenardan bağırarak söyledi. Oyunu Yunus Emre kazandı ve ortam iyice gerildi. Yaman'a arkadaşları "niye ortak engelde adama sarılıyorsun" dedi.
Olaya Atakan ve Hilmi Cem de müdahil olmak isteyince ortalık bir anda karıştı. Yunus Emre de Yaman'a "Ben artık ortak engellerde sana yol vermeyi düşünüyorum" dedi ve olay tatlıya bağlandı.
MERVE AĞLAYARAK İSYAN ETTİ
Kırmızı Takım'daki Merve "3 gün önce kavalımı vurdum o şişti. Buz yapıyorum ayağımı havaya kaldırıyorum, her şeyi yapıyorum ama geçmiyor. Ayak bileğim olduğu gibi şişti ve morardı.
Bazen insanlar inanmıyorlar burada oyun oynarken, 'el klasikolar, bilerek yapıyorlar, oyun kaybetti bak kenara çekildi' gibi sözler söyleniyor.
Ben hiçbir zaman oyun kaybetsem de kenara çekilmiyor. Bugün o kadar çok canım acıdı ki hiç kimseye bunu çaktırmadım. Çünkü bazen farklı konuşmalar olabiliyor.
Ama artık ağrımın şiddeti tepemde, çekemiyorum artık. Yalan değil yani yaşadığım şey gerçek. Herkes de görüyor. Çok kızgınım ve sinirliyim" dedi.
YAMAN VE YUNUS EMRE İLE YAŞANANLAR NORMAL DEĞİL
Konseyde konuşan Acun Ilıcalı "Pınar konuşmalarıyla mücadelesiyle bu sene Survivor'da iz bıraktı. Pınar Ada'ya veda etti, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" dedi.
Ilıcalı oyun esnasında Yunus Emre ile Yaman arasında yaşananlarla ilgili "Bu görüntüler normal görüntüler değil" diyerek iki taraftan da olayı dinledi.
Yaman "Yunus Emre ile daha önce de olayımız olmuştu. Ortak engelde sorunlar oldu. Öncelikle Emre'nin ailesinden özür diliyorum, kendi ailemden özür diliyorum. Çok güzel bir haber aldı Emre sonrasında kendisini öptüm ve tebrik ettim.
Biz aramızda hallettiğimizi düşünüyorum. Bir daha olmayacak diye düşünüyorum" dedi. Yunus Emre de "Olanları Yaman'ın hırsına veriyorum. Survivor'da kalmayı ve kazanmayı çok istiyor kardeşim. İlk engelde beni bayağı sıkıştırdı.
Dilerim artık böyle şeyler yaşanmaz. Bana da bir güncelleme geldi. Baba oluyorum. Üstünü kapatmak istiyorum. Güzel bir kardeşim" dedi.
YUNUS EMRE'YE DE YAMAN'A DA CEZA VERİLDİ
Acun Ilıcalı "Öncelikle seni zaptetmeye çalışan ve künde yiyen bir Poyraz var. Bir bölümü daha var olayın. Bel altı konuşma dedik sana kaç kere.
Saldırmaya kalkmışsın tutanları yere devirmişsin, söyle ben ne yapayım. Öyle bir şey yapıyorsun ki bize alan bırakmıyorsun. Yaman sana gelelim, olayı çıkaran sensin, sen saldırmışsın Yunus Emre konuyu orada bağlasa iş bitecek ve enteresan laflar ediyorsun.
Yaman sana 2 ödül ceza veriyoruz. Yunus Emre'ye de 1 ödül ceza veriyoruz. Bugün cezan bitmişti ama kendini tutmak zorundasın. Yunus Emre sana yarın iletişim ödülü veriyoruz.
Görüşmen lazım, böyle bir hakkın olduğunu düşünüyoruz. Yarın görüşebileceksin" dedi.
MAVİ TAKIM'DA BİR PROBLEM VAR
Acun Ilıcalı "Mavi Takım'da başka bir problem daha var, o problem de Ogeday. Bu konuyu konuşacağız ama özel bir konu olduğu için ve sadece Mavi Takım'ın bilmesi gereken bir şey olduğu için Mavi Takım ile özel bir konsey yapacağız Ogeday ile ilgili.
Ve sonrasında Kırmızı Takım'la paylaşacağız. Ama Mavi Takım ile özel olarak konuşmamız gerekiyor" dedi.
İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Mavi Takım'da konseyde yapılan oylamada Hakan'a 5 oy çıktı ve yeniden eleme adayı oldu.
Son Dakika › Magazin › Survivor'da nefesler tutuldu, Yunus Emre ile Yaman arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
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