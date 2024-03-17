Survivor'da nefesler tutuldu, Yunus Emre ile Yaman arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Survivor'da nefesler tutuldu, Yunus Emre ile Yaman arasında gerginlik yaşandı

Survivor\'da nefesler tutuldu, Yunus Emre ile Yaman arasında gerginlik yaşandı

Survivor'da Kırmızı Takımın zaferi sonrası Mavi Takım, haftanın ilk eleme adayını belirledi. Yunus Emre ile Yaman arasında yaşanan gerginlik ise dikkat çekti. Ayrıca Merve'nin sakatlığı ve Mavi Takımın diğer bir problemi olan Ogeday da konuşuldu. Konseyde yapılan oylama sonucunda Hakan, ilk eleme adayı oldu.

17.03.2024 02:29  Güncelleme: 02:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor'da nefesler tutuldu. Adada elenenlerden sonra geriye kalan güçlü yarışmacılar, oyunları daha çetin hale getirmeye başladı.

Saniyelerle zorlu mücadeleyi kazanan Kırmızı Takım rahat bir nefes aldı. Konseye moralsiz giden Mavi takım ise haftanın ilk eleme adayını oylayarak belirledi.

Survivorda ilk eleme adayı belli oldu Yunus Emre ile Yaman ceza aldı Ogeday ile ilgili flaş karar

YAMAN İLE YUNUS EMRE YİNE GERİLDİ

Geçtiğimiz hafta parkurda birbirlerini iterek düşüren ve ardından kavga eden Yunus Emre ile Yaman yeniden karşı karşıya geldi. Bu hafta da parkura çıkan Yunus Emre ile Yaman yeniden bir noktada sıkıştı ve oyun sonrası gerginlik yaşandı.

Oyun esnasında Yaman'ın arkadaşları zorlamaması gerektiğini kenardan bağırarak söyledi. Oyunu Yunus Emre kazandı ve ortam iyice gerildi. Yaman'a arkadaşları "niye ortak engelde adama sarılıyorsun" dedi.

Olaya Atakan ve Hilmi Cem de müdahil olmak isteyince ortalık bir anda karıştı. Yunus Emre de Yaman'a "Ben artık ortak engellerde sana yol vermeyi düşünüyorum" dedi ve olay tatlıya bağlandı.

Survivorda ilk eleme adayı belli oldu Yunus Emre ile Yaman ceza aldı Ogeday ile ilgili flaş karar

MERVE AĞLAYARAK İSYAN ETTİ

Kırmızı Takım'daki Merve "3 gün önce kavalımı vurdum o şişti. Buz yapıyorum ayağımı havaya kaldırıyorum, her şeyi yapıyorum ama geçmiyor. Ayak bileğim olduğu gibi şişti ve morardı.

Bazen insanlar inanmıyorlar burada oyun oynarken, 'el klasikolar, bilerek yapıyorlar, oyun kaybetti bak kenara çekildi' gibi sözler söyleniyor.

Ben hiçbir zaman oyun kaybetsem de kenara çekilmiyor. Bugün o kadar çok canım acıdı ki hiç kimseye bunu çaktırmadım. Çünkü bazen farklı konuşmalar olabiliyor.

Ama artık ağrımın şiddeti tepemde, çekemiyorum artık. Yalan değil yani yaşadığım şey gerçek. Herkes de görüyor. Çok kızgınım ve sinirliyim" dedi.

YAMAN VE YUNUS EMRE İLE YAŞANANLAR NORMAL DEĞİL

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı "Pınar konuşmalarıyla mücadelesiyle bu sene Survivor'da iz bıraktı. Pınar Ada'ya veda etti, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Ilıcalı oyun esnasında Yunus Emre ile Yaman arasında yaşananlarla ilgili "Bu görüntüler normal görüntüler değil" diyerek iki taraftan da olayı dinledi.

Yaman "Yunus Emre ile daha önce de olayımız olmuştu. Ortak engelde sorunlar oldu. Öncelikle Emre'nin ailesinden özür diliyorum, kendi ailemden özür diliyorum. Çok güzel bir haber aldı Emre sonrasında kendisini öptüm ve tebrik ettim.

Biz aramızda hallettiğimizi düşünüyorum. Bir daha olmayacak diye düşünüyorum" dedi. Yunus Emre de "Olanları Yaman'ın hırsına veriyorum. Survivor'da kalmayı ve kazanmayı çok istiyor kardeşim. İlk engelde beni bayağı sıkıştırdı.

Dilerim artık böyle şeyler yaşanmaz. Bana da bir güncelleme geldi. Baba oluyorum. Üstünü kapatmak istiyorum. Güzel bir kardeşim" dedi.

Survivorda ilk eleme adayı belli oldu Yunus Emre ile Yaman ceza aldı Ogeday ile ilgili flaş karar

YUNUS EMRE'YE DE YAMAN'A DA CEZA VERİLDİ

Acun Ilıcalı "Öncelikle seni zaptetmeye çalışan ve künde yiyen bir Poyraz var. Bir bölümü daha var olayın. Bel altı konuşma dedik sana kaç kere.

Saldırmaya kalkmışsın tutanları yere devirmişsin, söyle ben ne yapayım. Öyle bir şey yapıyorsun ki bize alan bırakmıyorsun. Yaman sana gelelim, olayı çıkaran sensin, sen saldırmışsın Yunus Emre konuyu orada bağlasa iş bitecek ve enteresan laflar ediyorsun.

Yaman sana 2 ödül ceza veriyoruz. Yunus Emre'ye de 1 ödül ceza veriyoruz. Bugün cezan bitmişti ama kendini tutmak zorundasın. Yunus Emre sana yarın iletişim ödülü veriyoruz.

Görüşmen lazım, böyle bir hakkın olduğunu düşünüyoruz. Yarın görüşebileceksin" dedi.

Survivorda ilk eleme adayı belli oldu Yunus Emre ile Yaman ceza aldı Ogeday ile ilgili flaş karar

MAVİ TAKIM'DA BİR PROBLEM VAR

Acun Ilıcalı "Mavi Takım'da başka bir problem daha var, o problem de Ogeday. Bu konuyu konuşacağız ama özel bir konu olduğu için ve sadece Mavi Takım'ın bilmesi gereken bir şey olduğu için Mavi Takım ile özel bir konsey yapacağız Ogeday ile ilgili.

Ve sonrasında Kırmızı Takım'la paylaşacağız. Ama Mavi Takım ile özel olarak konuşmamız gerekiyor" dedi.

Survivorda ilk eleme adayı belli oldu Yunus Emre ile Yaman ceza aldı Ogeday ile ilgili flaş karar

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Mavi Takım'da konseyde yapılan oylamada Hakan'a 5 oy çıktı ve yeniden eleme adayı oldu.

Kaynak: Magazinkolik

Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da nefesler tutuldu, Yunus Emre ile Yaman arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hazal Kaya, üçüncü çocuk istemediğini açıkladı
    02:33 Hazal Kaya, üçüncü çocuk istemediğini açıkladı

    Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Berfu Yenenler'in sorusu üzerine üçüncü çocuk istemediğini söyledi. Kaya, fiziksel olarak üçüncü çocuğu kaldıramayacağını belirtirken, evlatlık veya koruyucu aile olabileceklerini ifade etti. Ayrıca, eşinin üşengeçlik huyundan da şikayet etti.

  • Nejat İşler, yeni filmi hakkında konuştu
    02:32 Nejat İşler, yeni filmi hakkında konuştu

    Nejat İşler, 'Zaferin Rengi' adlı sinema filmindeki rolüyle ilgili konuştu. İşler, yeni projeler üzerinde çalıştığını ve ilerleyen dönemde bazı projelerin hayata geçebileceğini belirtti. Ayrıca, erkeklerin oje sürmesi ve etek giymesi konularına da değinen İşler, herkesin kendi keyfine göre yaşaması gerektiğini vurguladı.

  • Derya Uluğ... 'KIZILCIK ŞERBETİ'NDE OYNAMAK İSTERDİM!'
    02:32 Derya Uluğ... 'KIZILCIK ŞERBETİ'NDE OYNAMAK İSTERDİM!'

    Kral Müzik Youtube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in programına konuk olan Derya Uluğ, özel hayatından hakkında merak edilenlere sorulan sorulara samimi cevaplar verdi.

  • Nuri Bilge Ceylan'ın filmi için telif ihlali özürle sonuçlandı
    02:31 Nuri Bilge Ceylan'ın filmi için telif ihlali özürle sonuçlandı

    Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminde Ferhat Göçer'in şarkısını izinsiz kullanması gündeme gelmişti. Şirketin müdürü, Göçer'e özür dileyerek iletişime geçti ve hata olduğunu kabul etti. Göçer ise klip çekimi için yurt dışında olduğu için şirketin avukatıyla görüştü ve özür diledi.

  • Demet Sağıroğlu: Albüm yapınca Kayahan'la 2 buçuk sene küs kaldık
    02:30 Demet Sağıroğlu: Albüm yapınca Kayahan'la 2 buçuk sene küs kaldık

    Müzik kariyerine Kayahan'ın vokali olarak başlayan Demet Sağıroğlu, Ceyda Düvenci'nin sorusu üzerine, albüm yapmak istediğini söylemesine rağmen Kayahan'ın kendisine albüm yapmadığını belirtti. Sağıroğlu, Kayahan'ın Sezen Aksu ve Aşkın Nur Yengi'ye albüm yapmasına kızdığını ve 2 buçuk sene küs kaldıklarını açıkladı. Ancak sonrasında Kayahan'ın kendisine şarkılar verdiğini ve onu sahiplendiğini söyledi. Ayrıca, Demet Sağıroğlu, genç popstarlar arasında Aleyna Tilki, Mabel Matiz, Cem Adrian ve Ediz'i geleceğe isimlerini taşıyacak arkadaşları olarak gördüğünü belirtti.

  • Berna Laçin, Omurilik Sorunu Nedeniyle Geçirdiği Ameliyat Sonrası Durumunu Anlattı
    20:30 Berna Laçin, Omurilik Sorunu Nedeniyle Geçirdiği Ameliyat Sonrası Durumunu Anlattı

    Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, omurilik sorunu nedeniyle geçirdiği 9 saatlik ameliyatın ardından hastane koridorunda yürüyüş yaparak son durumunu paylaştı. Laçin, doktorlara güvendiğini ve kendini koşulsuz teslim ettiğini belirtti. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu ve anestezi uzmanı Osman Hoca'ya teşekkür eden Laçin, hayatının büyük tehlikesini atlattığını ve dualara minnettar olduğunu ifade etti.

  • Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu
    19:49 Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu

    Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon, California'daki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu. Jon, Los Angeles'taki King Fahad Camisi'nde İslam dinini seçtiğini ilan etti. Sosyal medyada paylaşılan videoda cami imamının yönlendirmesiyle şehadet getiren rapçi, hip hop alt türünün tanıtımında öncü rolüyle biliniyor. Lil Jon'un meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü. Jon, ramazan ayının ilk haftasında İslam'ı kabul eden ikinci Amerikalı oldu.

  • Kraliyetten ayrılan Meghan Markle ticarete atıldı! Yeni markasında çeşit çeşit ürün satacak
    15:47 Kraliyetten ayrılan Meghan Markle ticarete atıldı! Yeni markasında çeşit çeşit ürün satacak

    Kraliyetten ayrıldıktan sonra ABD'de yeni bir hayata başlayan Prens Harry'in eşi Prenses Megan Markle kuruduğu yeni markasında reçel ve masa örtüsü gibi ürünler satacak.

  • Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı
    15:02 Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı

    Kızılcık Şerbeti'nde Mihri'yi oynayan Gizem Yanık ile Ertuğrul'a hayat veren Kayra Şenocak, hikayeleri bittiği için kadrodan ayrıldı. Setten kareleri yayınlayan oyuncuların vedaları duygulandırdı.

  • Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı
    13:12 Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı

    Geçtiğimiz günlerde apar topar ameliyata alınan ve operasyonu 9 saat süren Berna Laçin, sıkıntılı günleri geride bıraktı. tedavisi hastanede devam eden ve yavaş yavaş yürümeye başlayan Laçin, "10 gündür incecik bir ipte yürüyorum. Bir yanım alevler bir yanım çiçekler" dedi.

  • Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar'ın eşiyle birbirine girdi
    11:53 Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar'ın eşiyle birbirine girdi

    Erhan Seçkin, eşi Pınar elendiği için halay çeken Sema Aydemir'e ağır sözlerle yüklenerek "Dansöz karakterli insanların pavyona dönüştürdüğü adada hala Pınar'ımın arkasından konuşanlara kolay gelsin. Kültürlünün zekası, varoşun çenesini yorar" dedi. Aydemir ise Seçkin'in sözlerine "Hayatımın varoşluğunu karını döverek yaptım. Çok utandım ve cezamı çektim evet ama pişman mısın dersen aklım hala yapmadıklarımda" diyerek karşılık verdi.


00:05 İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı
23:06 Süper Lig’de görülmemiş olay Beşiktaş’ın penaltısı neden iptal oldu Süper Lig'de görülmemiş olay! Beşiktaş'ın penaltısı neden iptal oldu?
22:52 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a mal varlığı sorusu: Londra’dan ev aldınız mı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a mal varlığı sorusu: Londra'dan ev aldınız mı?
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
23:55 Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nin acil servisi ’izole hastalar’ nedeniyle kapatıldı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin acil servisi 'izole hastalar' nedeniyle kapatıldı
23:16 Batman’da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı
22:22 Kara Kartal’a sahasında soğuk duş Beşiktaş, Antalyaspor’a 2-1 yenildi Kara Kartal'a sahasında soğuk duş! Beşiktaş, Antalyaspor'a 2-1 yenildi
21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
19:49 Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 03:39:08. #1.12#
SON DAKİKA: Survivor'da nefesler tutuldu, Yunus Emre ile Yaman arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement