Ödül törenine giden 47 yaşındaki sunucu başına gelenler yüzünden yerin dibine girdi

Dekoltesini gösteren şık elbisesi ile törene katılan sunucu arabadan inerken yaşadığı frikik kazasına engel olamadı.

Jackie ve KIIS FM radyo sunucusu Kyle Sandilands için Avustralya Ticari Radyo Ödülleri Onur Listesi'ne girdiği için hayatının en anlamlı gecelerinden bir tanesini yaşadı.

Fakat Jackie'nin nişanlısı Tegan Kynaston, yaptığı konuşmada Jackie'nin sadece nişanlısı değil en yakın arkadaşı da olduğunu, ama Jackie ile çok kilolu olduğu için istediği kadar cinsel ilişkiye giremediklerini söyledi.

Teganın yatığı konuşma Jackie ve salonda bulunan diğer konukların kısa bir süreli şok yaşamasına sebep oldu.

Tegan, yaptığı konuşmadan sonra ortamın yumuşaması için Jackie ve diğer konuklara teşekkür etti.