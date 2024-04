Sydney Sweeney, Meksika tatilinde 'Harika göğüslere sahip olduğum için özür dilerim' yazılı tişört giydi

Magazin

"Euphoria" dizisinin yıldızı, tatilinden kareleri Instagram'da paylaştı; bu kareler arasında, "Harika göğüslere ve doğru fikirlere sahip olduğum için özür dilerim" yazılı gri bir sweatshirt giydiği bir fotoğraf da vardı. Diğer fotoğraflarda Sweeney, kahverengi bir bikiniyle fit vücudunu sergiledi ve canlı müzik eşliğinde plajda dans etti.

Yorumlar bölümü, Sweeney'nin giyim tercihine yönelik sevgi ve destek mesajlarıyla doluydu. Bir kullanıcı, "Gerçekten özür diliyor musun?" diye sordu. Bir diğeri, "O tişört her şeyi anlatıyor, nefret edenlere selam haha," yazdı.

Geçen hafta, Hollywood yapımcısı Carol Baum Sweeney'nin görünüşünü ve oyunculuk becerilerini eleştirdi. Hollywood yapımcısı, Sweeney'nin "Anyone But You" adlı 2023 komedisini "izlenemez" bulduğunu söyledi.

Sweeney'nin temsilcisi, Baum'un başka bir kadına saldırmasının "üzücü" olduğunu belirtti ve "Eğer kariyeri boyunca öğrendiği ve öğrencilerine öğrettiği bu ise, bu utanç verici," dedi.

Sweeney'nin oyunculuk koçu Scott Sedita, Sweeney'nin çok "ciddi bir oyuncu" olduğunu ve bu işin iniş çıkışlarını yaşadığını söyledi.

Baum, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, bir oyuncuyu kamuoyu önünde bu şekilde eleştirmenin genellikle tarzı olmadığını söyleyerek pişman olduğunu ifade etti.