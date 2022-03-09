Talas Musiki Cemiyeti'nde ilk konser heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Talas Musiki Cemiyeti'nde ilk konser heyecanı

09.03.2022 12:23
Talas Musiki Cemiyeti'nde ilk konser heyecanı

Talas'ta kültür-sanat faaliyetleri hız kesmiyor.

Talas'ta kültür-sanat faaliyetleri hız kesmiyor. Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından "Bahar Konseri" düzenlenecek.

Tamburi Tevfik Soyata yönetiminde Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerinin seslendirileceği konser, bir süredir çalışmalarını sürdüren Talas Musiki Cemiyetinin ilk konseri olacak. Konserde ayrıca Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu'ndan ses sanatçısı Ahmet Çalışır ve ritim saz üstadı Suat Orhan da konuk sanatçı olarak yer alacak.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'ndeki konser, 11 Mart Cuma Günü saat 20.00'de başlayacak ve Talas Belediyesi'nin tüm etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek. - KAYSERİ

Talas Musiki Cemiyeti'nde ilk konser heyecanı

YORUMLAR
500
Talas'ta 'Kirkit'in Sesi' Sergisi Talas'ta 'Kirkit'in Sesi' Sergisi 'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu 'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu

Talas Belediyesi, Musiki, Konser, Talas, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Talas Musiki Cemiyeti'nde ilk konser heyecanı - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Adamı serbest bırakan hakim ve savcı için inceleme izni çıkarıldı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:39 Kaçak elektrik baskınına gittiler, bacaklarında ısırıklarla geri döndüler!
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:29:17. #1.12#
SON DAKİKA: Talas Musiki Cemiyeti'nde ilk konser heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement