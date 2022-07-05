Tanga bikinisiyle spor yapan Ece Seçkin, kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi - Son Dakika
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Tanga bikinisiyle spor yapan Ece Seçkin, kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi

05.07.2022 08:16

Son zamanlarda sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle adından söz ettiren şarkıcı Ece Seçkin, dün tanga bikinisiyle spor yaptı. Seçkin, spor yaparken frikik vermemek için de kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi.

2015'ten beri aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile kısa süre önce evlenen Ece Seçkin, son zamanlarda konserlerinde tercih ettiği cesur kıyafetlerle gündemden düşmüyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Seçkin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

KALÇALARINI ŞEFTALİ EMOJİSİYLE SANSÜRLEDİ

Instagram'da 1,8 milyon takipçisi bulunan Ece Seçkin, Bodrum'da vereceği konser öncesi spor yaptığı anları paylaştı. Tanga bikinisiyle spor yapmayı tercih eden genç şarkıcı, frikik vermemek için de emojili bir önlem aldı. Bahçede spor yapan Ece Seçkin kalçalarını şeftali emojisiyle sansürlemeyi tercih etti.

Tanga bikinisiyle spor yapan Ece Seçkin, kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi

UÇAK KORKUSUNU YENMEK İÇİN TERAPİ ALIYOR

Pilot Çağrı Terlemez ile evli olan Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada uçak korkusu olduğunu hatta konserlerine giderken karayolunu tercih etmeye çalıştığını söylemişti. Bu korkusu için tedavi görmeye başlayan şarkıcı, "Sanırım bu aralar üst üste uçak seyahati yaptığım için oldu. Bunu yenebilmem için psikoterapi almaya başladım" ifadelerini kullanmıştı.

Tanga bikinisiyle spor yapan Ece Seçkin, kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi
Tanga bikinisiyle spor yapan Ece Seçkin, kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi
Tanga bikinisiyle spor yapan Ece Seçkin, kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi
Tanga bikinisiyle spor yapan Ece Seçkin, kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi
Tanga bikinisiyle spor yapan Ece Seçkin, kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi
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Son Dakika Magazin Tanga bikinisiyle spor yapan Ece Seçkin, kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanga bikinisiyle spor yapan Ece Seçkin, kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi - Son Dakika
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