Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe\'yi görevliler durdurdu

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2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı

Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı

Tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sevenleri ile bir araya geldiği Bodrum Antik Tiyatro'da antik mezarın üzerine çıkmaya çalıştı.

"BURADA MEZAR MI OLUR?"

Yıldız Tilbe'nin bu hamlesini gören güvenlik görevlileri hemen devreye girerek ünlü şarkıcıyı durdurdu. Tarihi yapının mezar olduğunu anlamayan Tilbe, "Kaldırsınlar oradan, burada mezar mı olur?" ifadelerini kullandı.

"HİÇ ŞAŞIRTMIYOR ABLAM"

O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videonun altına "Antik mezarın orda ne işi var?", "Başka konser verecek yer mi kalmamış?", "Hiç şaşırtmıyor ablam" şeklinde yorumlar yapıldı.



