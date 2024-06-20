Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu - Son Dakika
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Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu

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Bodrum Antik Tiyatro'da önceki akşam konser veren şarkıcı Yıldız Tilbe, tarihi mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyince güvenlik görevlileri tarafından engellendi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

20.06.2024 11:30
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Tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sevenleri ile bir araya geldiği Bodrum Antik Tiyatro'da antik mezarın üzerine çıkmaya çalıştı.

"BURADA MEZAR MI OLUR?"

Yıldız Tilbe'nin bu hamlesini gören güvenlik görevlileri hemen devreye girerek ünlü şarkıcıyı durdurdu. Tarihi yapının mezar olduğunu anlamayan Tilbe, "Kaldırsınlar oradan, burada mezar mı olur?" ifadelerini kullandı.

"HİÇ ŞAŞIRTMIYOR ABLAM"

O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videonun altına "Antik mezarın orda ne işi var?", "Başka konser verecek yer mi kalmamış?", "Hiç şaşırtmıyor ablam" şeklinde yorumlar yapıldı.


Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe\'yi görevliler durdurdu

Yıldız Tilbe, Bodrum, Müzik, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erman Gulerman: Mezarda konser mi olur 24 1 Yanıtla
  • Oooo: Senin orada konser vereceğini bilse yatarmıydı adam. Bilmem kaç bin senedir yatan adamı hoplatmış 19 1 Yanıtla
    Mesko Aljovic: Hahahahaha 7 1
  • Cenk Yazıcıoğlu: aşk kadini normaldir 7 9 Yanıtla
  • Behzat: sanki üzerine çıksa ne olur. 1 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: biraz fazla kaçırmış ondan 1 0 Yanıtla

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