Tarık Mengüç... BÜYÜK ŞOK! SUÇ DUYURUSU!

Tarık Mengüç o yorumda, 'Kadın döven erkek. Senin erkekliğine tüküreyim. Kendin gibi gencecik bir kardeşimizi yaktın" cümleleri kullandı.

5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Piri Reis Parkı'nda Ayşe Dırla adındaki kadını darp ederken Kadir Şeker tarafından engel olunurken ölen Özgür Duran'la ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

TARIK MENGÜÇ'E KADİR ŞEKER SORUŞTURMASI

Şarkıcı Tarık Mengüç de Şeker'in yaşadığı olayla ilgili sosyal medya hesabında bir yorum yaptı. Yorumda, "Oh ne güzel, Bütün erkekler gelsin kadın dövsün kimse karışmasın. Senin erkekliğine tüküreyim.

Kendin gibi gencecik bir kardeşimizi yaktın" cümleleri kullandı. Duran'ın annesi Mübeyyen Güner, oğlu hakkında yapılan olumsuz yorumlarla ilgili adli makamlara başvurarak şikayetçi oldu. Tarık Mengüç hakkında, soruşturma başlatıldı.