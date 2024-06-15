Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı - Son Dakika
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Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı

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Şarkılarıyla gündemden düşmeyen Megastar lakaplı Tarkan, 7 yıllık aranın ardından Kuantum 51 adını verdiği 11. albümünü çıkardı. Yeni albümü için kesenin ağzını açan Tarkan, 20 milyon lira harcadı.

15.06.2024 16:54  Güncelleme: 17:02
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Şarkıları ve danslarıyla yıllara damga vuran Megastar Tarkan, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Kuantum 51 adını verdiği albümünü dün hayranlarına sundu. Tarkan'ın 11. albümü için harcadığı miktar da ortaya çıktı.

4 STÜDYO KAPATTI

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, 7 yıl aradan sonra albüm çıkaran Tarkan, aylar öncesinden çalışmalara başladı. 4 stüdyoyu eşzamanlı olarak kapatan ünlü isim, kliplerini çektiği 12 şarkılık albüm için 20 milyon lira harcadı. Tarkan'ın albümünde Vatanımsın, Sorma Gitsin, Enseyi Karartma, Çınar, Kalpte Savaş, Ayrılık Töreni, Darmaduman, Müteşekkir, Şerbetli, Olay, İllahlah ve Yo isminde şarkılar bulunuyor.

"İYİ ÇALIŞMALAR EKİP ÇALIŞMASIYLA MÜMKÜN"

Dün yayınlanan albümü için Instagram hesabından paylaşım yapan Tarkan, ekibine teşekkür ederek "Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözü ne kadar doğru bir söz. Bu albümde bir kez daha anladım ki iyi sonuçlar ekip çalışmasıyla, kolektif iş birliktelikleriyle, yaratılan iyi sinerjilerle mümkün. Bu albümün oluşumunda emeği geçen herkese, tüm müzisyen ve ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı

Tarkan, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Yusuf Çarman: Parası bittiyse damlar ülkeye. 14 7 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Bir gunluk konserine bakar problem degil 20 1 Yanıtla
  • Berat Yavuz: çocuklar depremzedeler harcansa keşke bu paralar 5 2 Yanıtla
  • Gakko 23: Vay eski top 3 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: Yılanı deliğinden çıkardı ,geri sokuyor :)))) 0 0 Yanıtla

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