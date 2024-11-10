Tarkan\'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86. yılındatüm Türkiye'de sevgi saygı ve özlemle anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yılında siyasilerden ünlülere 10 Kasım dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajları paylaşılmaya başlarken, megastar Tarkan anlamlı bir paylaşım yaptı. Her sene olduğu gibi bu senede Atatürk'e olan sevgi ve bağlılığını belli eden ünlü sanatçı Tarkan yaptığı paylaşımla bir kere daha duygulandırdı.

"DEĞERİNİ BU ZAMANLARDA DAHA ÇOK ANLADIĞIMIZ ATAMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM"

Seslendirdiği Çınar isimli parça eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmasının ardından Tarkan, paylaşımında; "Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet'le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.