Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı

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Megastar Tarkan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde paylaştığı mesajla duygulandırdı. Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde duygularını dile getirdi. Bu özel günde Tarkan'ın paylaşımı, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

10.11.2024 10:49  Güncelleme: 11:02
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86. yılındatüm Türkiye'de sevgi saygı ve özlemle anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yılında siyasilerden ünlülere 10 Kasım dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajları paylaşılmaya başlarken, megastar Tarkan anlamlı bir paylaşım yaptı. Her sene olduğu gibi bu senede Atatürk'e olan sevgi ve bağlılığını belli eden ünlü sanatçı Tarkan yaptığı paylaşımla bir kere daha duygulandırdı.

Tarkan'dan 10 Kasım Mesajı: Duyguları Kabarttı

"DEĞERİNİ BU ZAMANLARDA DAHA ÇOK ANLADIĞIMIZ ATAMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM"

Seslendirdiği Çınar isimli parça eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmasının ardından Tarkan, paylaşımında; "Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet'le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Atamızı saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Tarkan\'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı

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Son Dakika Magazin Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • yavuz d:
    s.g kotek Atam muhafazakar biri olsaydi gorurdum senin o buyuyen sevgini 11 9 Yanıtla
  • Alper Elma:
    toplari bu ülkede adam yerine koymuyoruz 6 6 Yanıtla
  • Osman Yigit:
    Konserler olmasa görürdük paylaşımı milyonlar güzel değilmi 8 2 Yanıtla
  • yusuf bektaş:
    az kaldı az az sabredin atanıza kavuşacaksınız 4 5 Yanıtla
  • yavuz d:
    ha bi de disney konusu vardi dimi 5 4 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    habere bak bravo 2 3 Yanıtla
  • Sudem melis:
    boş İnsan bu 0 3 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    bu paylaşım üstüne birde 50 milyoncuk konser ödemesi alabilirse tadından yenmez değilmi..sonuçta koskoca topstar yakışır..mesela esenyurtta kemalistlerle hewalistler kolkola coşarlar sayende. 0 2 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    heee heee tek başına ülke kurtardı neymiş be 0 0 Yanıtla
  • Engin Yildiz:
    Kişi sevdiğiyle beraberdir.ölünce uyanacağız. 0 0 Yanıtla
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