Tarkan, "Geri sayım başladı" diyerek yeni şarkısının müjdesini verdi - Son Dakika
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Tarkan, "Geri sayım başladı" diyerek yeni şarkısının müjdesini verdi

21.07.2022 07:44
Tarkan, "Geri sayım başladı" diyerek yeni şarkısının müjdesini verdi

Geçtiğimiz şubat ayında çıkardığı Geççek isimli şarkısıyla müzik piyasasına damga vuran Tarkan, 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısı için son hazırlıkları yapıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, önümüzdeki haftalarda çıkacak şarkısının müjdesini vererek "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" dedi.

Türk müziğinin efsane isimlerinin başında gelen Megastar lakaplı Tarkan, geçtiğimiz şubat ayında çıkardığı Geççek şarkısıyla günlerce adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tarkan, yeni şarkısının müjdesini verdi.

"GERİ SAYIM BAŞLADI, HEYECAN SARDI"

'Yap Bi Güzellik' şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Tarkan, 5,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımını gören Ezgi Mola, Fatih Ürek ve Samsun Demir gibi isimler yorum yaparak "Şarkıyı bekliyoruz" dedi. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tarkan, 'Geri sayım başladı' diyerek yeni şarkısının müjdesini verdi
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SON DAKİKA: Tarkan, "Geri sayım başladı" diyerek yeni şarkısının müjdesini verdi - Son Dakika
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