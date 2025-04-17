Tarkan\'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Tarkan'ın Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu (68) bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii'ne getirildi. Cenaze töreni öncesinde camiye sanat camiasından birçok isim çelenk gönderdi.

TAZİYELERİ TARKAN KABUL ETTİ

Tarkan'ın, annesinin vefat haberini Avrupa turnesi kapsamında bulunduğu Almanya'da aldığı ve İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Camiideki taziyeleri Tarkan kabul etti. Cenaze namazının kılınacağı avlu geniş güvenlik önlemleriyle kapatıldı. Emniyet müdürlüğü ve sivil güvenlik görevlileri cenazede görev aldı.

ÜNLÜ İSİMLER ÇELENK GÖNDERDİ

Cenaze törenine, Gülşen, Ozan Çolakoğlu ve Haluk Şentürk çelenk yolladı. Cenaze törenine Zerrin Özer ve Behzat Gerçeker'in katıldığı görüldü. Tarkan'ın kız kardeşinin tabuta sarılıp gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Törene, Tevetoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tarkan, camide taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Neşe Tevetoğlu, Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.