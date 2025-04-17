Tarkan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Tarkan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, dün annesi Neşe Tevetoğlu'nun kaybıyla sarsıldı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Tevetoğlu, bugün Maltepe Cumhuriyet Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

17.04.2025 12:41  Güncelleme: 12:56
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Tarkan'ın Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu (68) bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii'ne getirildi. Cenaze töreni öncesinde camiye sanat camiasından birçok isim çelenk gönderdi.

Tarkan'ın acı günü! Son yolculuğuna uğurlanıyor

TAZİYELERİ TARKAN KABUL ETTİ

Tarkan'ın, annesinin vefat haberini Avrupa turnesi kapsamında bulunduğu Almanya'da aldığı ve İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Camiideki taziyeleri Tarkan kabul etti. Cenaze namazının kılınacağı avlu geniş güvenlik önlemleriyle kapatıldı. Emniyet müdürlüğü ve sivil güvenlik görevlileri cenazede görev aldı.

Tarkan'ın acı günü! Son yolculuğuna uğurlanıyor

ÜNLÜ İSİMLER ÇELENK GÖNDERDİ

Cenaze törenine, Gülşen, Ozan Çolakoğlu ve Haluk Şentürk çelenk yolladı. Cenaze törenine Zerrin Özer ve Behzat Gerçeker'in katıldığı görüldü. Tarkan'ın kız kardeşinin tabuta sarılıp gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Törene, Tevetoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tarkan'ın acı günü! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Tarkan, camide taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Neşe Tevetoğlu, Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tarkan'ın acı günü! Tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldular
Tarkan\'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Son Dakika Magazin Tarkan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Han:
    güvenlik önlemi neden ki? şehit cenazesi mi, devlet adamı cenazesi mi? 116 39 Yanıtla
  • caps lock:
    Han kafan mı iyi olum. Adam dünya çapında sanatçı. Sen hiç Ünlü cenazesine katılmadın anlaşılan ? İnsanlar Tarkan ı görmek için cenazeye gidiyor. 55 30 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Allah rahmet eylesin . mekanı cennet olsun 35 3 Yanıtla
  • aragorn:
    ALLAH günahlarını afetsin 30 5 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Zerre kadar önemli deyil gözlük renkleri 15 9 Yanıtla
  • Murat Sert:
    ölunce geliyorlar mecburen camiye.sanat camiyasi.yazık bu insanlara. 9 5 Yanıtla
  • Aa:
    Tarkan 53 yaşında anne 68. 8 1 Yanıtla
  • 2129816:
    merakım şuydu nerden kaldırılacak Allah rahmet etsin. 4 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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