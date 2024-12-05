Tarkan\'ın Büyücü Gosha\'sı Eva Bender\'in son hali

Magazin

Birçok Yeşilçam filminde rol alan Eva Bender, özellikle başrolünü Kartal Tibet'in oynadığı Tarkan serisindeki Büyücü Gosha rolüyle tanınmıştı. Bender'in son görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı.

"ÇOK GÜZEL YAŞ ALMIŞ"

Usta oyuncunun son halini görenler "Çok güzel yaşlanmış", "Bence hala çok güzel", "Çok güzel yaş almış", "Acayip etkili bakar, iyi dans ederdi", "Zaman gerçekten acımasız" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Eva Bender'in son hali;

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Usta oyuncunun rol aldığı başlıca yapımlar arasında; Tarkan Viking Kanı, Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan Altın Madalyon, Yaşamak Ne Güzel Şey ve Karakolda Ayna Var gibi filmler sayılabilir.

HERKES ÖLDÜ SANIYORDU AMA...

Bender, 1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlendi, ama iki yıl sonra boşandı. Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi. 1988 yılında bir veda mektubu bırakıp ortadan kaybolan oyuncuyu herkes öldü sanarken yaşadığı ortaya çıktı. Şimdilerde 80 yaşında olan Eva Bender, İsveç'te yaşıyor.