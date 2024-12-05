Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali

Geniş Video İzle

Bir döneme damga vuran 'Tarkan' filmlerinde Prenses Gosha karakterine hayat veren Eva Bender'in son hali ortaya çıktı. Bender'in son halini görenler ''Bence hala çok güzel'' demekten kendini alamadı.

05.12.2024 14:23  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birçok Yeşilçam filminde rol alan Eva Bender, özellikle başrolünü Kartal Tibet'in oynadığı Tarkan serisindeki Büyücü Gosha rolüyle tanınmıştı. Bender'in son görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı.

"ÇOK GÜZEL YAŞ ALMIŞ"

Usta oyuncunun son halini görenler "Çok güzel yaşlanmış", "Bence hala çok güzel", "Çok güzel yaş almış", "Acayip etkili bakar, iyi dans ederdi", "Zaman gerçekten acımasız" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Eva Bender'in son hali;

Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Usta oyuncunun rol aldığı başlıca yapımlar arasında; Tarkan Viking Kanı, Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan Altın Madalyon, Yaşamak Ne Güzel Şey ve Karakolda Ayna Var gibi filmler sayılabilir.

Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali

HERKES ÖLDÜ SANIYORDU AMA...

Bender, 1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlendi, ama iki yıl sonra boşandı. Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi. 1988 yılında bir veda mektubu bırakıp ortadan kaybolan oyuncuyu herkes öldü sanarken yaşadığı ortaya çıktı. Şimdilerde 80 yaşında olan Eva Bender, İsveç'te yaşıyor.

Tarkan\'ın Büyücü Gosha\'sı Eva Bender\'in son hali

Son Hali, Magazin, Tarkan, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emin çetiner:
    ALLAH HU EKBER VAY BE İNSAN OGLU NE HALE GELİYOR ALLAHIN İPİNE SIMSIKI SARILMAK LAZIM ÜÇ GÜNLÜK DÜNYAYA İTİBAR ETMEMEK LAZIM TABİ RIZKIMIZI ARAYACAGIZ HELAL YOLDAN 17 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bizde Bunu bekliyor duk 3 0 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    saçma haber yeni nesil nerden bilsin bunu 3 0 Yanıtla
  • Uvys Bdr:
    büyüye devam ediyormu ki 2 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Hıncal Uluç ya yıllar evvel Eva Bender in acıklı bir şekilde öldüğünü köşe yazısında yazmıştı lakin kadın ölmediği gibi kendisi kadından önce öldü. Kader işte. Kimin sırayla gideceği belli değil. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:22 Erdoğan’ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi Erdoğan'ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi?
13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
20:32 Türkiye Kupası’nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş’ın rekoru kırılıyordu Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:16 Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava
20:09 Bakan Şimşek’ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi Bakan Şimşek'ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi
19:56 Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor
19:54 Bakan Şimşek’ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının sayısı Bakan Şimşek'ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının sayısı
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:52 İstanbul’da AVM’de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da AVM'de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
18:52 Galatasaray’ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı Galatasaray'ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 15:22:55. #1.13#
SON DAKİKA: Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.