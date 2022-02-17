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Tarkan'ın çok konuşulan yeni şarkısı Geççek, YouTube'da trend listesinin zirvesine yerleşti - Son Dakika

Tarkan'ın çok konuşulan yeni şarkısı Geççek, YouTube'da trend listesinin zirvesine yerleşti

17.02.2022 23:54

Tarkan'ın merakla beklenen şarkısı "Geççek" müzikseverlerle buluştu. Politik mesajlar içerdiği ifade edilen Tarkan'ın, "Geççek" adını verdiği parçası sosyal medyanın gündemine otururken YouTube'da 2 saatte 750 bin izlenmeye ulaşarak trend listesinin zirvesine oturdu.

Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı. Megastar'ın parçası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Tarkan hakkında 150 binden fazla tweet atıldı.

ŞARKIYLA POLİTİK MESAJ MI VERİLDİ?

Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.

"MORAL VERİR, UMUT OLUR"

Yeni şarkısının yayınından önce YouTube'da video paylaşan Tarkan, Geççek'i nasıl yazdığını açıkladı. Tarkan, "Bundan bir yıl kadar önce ruh halimim hiç de iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda içimde bir melodi ve söz yankılandı. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Kimbilir belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim. Dilerim ki hepimize iyi gelir Geççek" dedi.

Tarkan'ın çok konuşulan yeni şarkısı Geççek, YouTube'da trend listesinin zirvesine yerleşti

2 SAATTE YOUTUBE TREND LİSTESİNE GİRDİ

Saat 21.00'de Tarkan'ın Youtube hesabında yayınlanan yeni şarkısı 2 saatte 750 bin izlenmeye ulaşarak trend listesinde zirveye de yerleşti.

Tarkan'ın çok konuşulan yeni şarkısı Geççek, YouTube'da trend listesinin zirvesine yerleşti

GEÇÇEK ŞARKISININ SÖZLERİ:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

Tarkan'ın çok konuşulan yeni şarkısı Geççek, YouTube'da trend listesinin zirvesine yerleşti
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Şarkı Sözü, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan'ın çok konuşulan yeni şarkısı Geççek, YouTube'da trend listesinin zirvesine yerleşti - Son Dakika Magazin


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