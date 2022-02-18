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Tarkan'ın sosyal medyayı sallayan Geççek şarkısına bir yorum da Şahan Gökbakar'dan: Sanatçının hislerini sorgulamayın - Son Dakika

Tarkan'ın sosyal medyayı sallayan Geççek şarkısına bir yorum da Şahan Gökbakar'dan: Sanatçının hislerini sorgulamayın

18.02.2022 07:50
Tarkan'ın sosyal medyayı sallayan Geççek şarkısına bir yorum da Şahan Gökbakar'dan: Sanatçının hislerini sorgulamayın

Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek, dün akşam dinleyicilerle buluştu. Tarkan'ın kısa sürede trend listesinde birinci sıraya ulaşan şarkısında politik mesajlar verildiği iddia edildi. Sosyal medyayı sallayan şarkı hakkında yorum yapan Şahan Gökbakar ise "Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın" dedi.

Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan, dün akşam yeni şarkısı Geççek'i yayınladı. Megastar'ın parçası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Tarkan'ın şarkısına bir yorum da ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

POLİTİK MESAJ MI VERİLİYOR?

Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.

Tarkan'ın sosyal medyayı sallayan Geççek şarkısına bir yorum da Şahan Gökbakar'dan: Sanatçının hislerini sorgulamayın

"SANATÇININ HİSLERİNİ SORGULAMAYIN"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isimlerin başında gelen ve gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar, Tarkan'ın yeni şarkısıyla ilgili de bir yorum yaptı.

Tarkan'ın sosyal medyayı sallayan Geççek şarkısına bir yorum da Şahan Gökbakar'dan: Sanatçının hislerini sorgulamayın

Twitter hesabından paylaşım yapan Gökbakar, "Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle bir şey" dedi.

Tarkan'ın sosyal medyayı sallayan Geççek şarkısına bir yorum da Şahan Gökbakar'dan: Sanatçının hislerini sorgulamayın

GEÇÇEK ŞARKISININ SÖZLERİ:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

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Şahan Gökbakar, Twitter, Youtube, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan'ın sosyal medyayı sallayan Geççek şarkısına bir yorum da Şahan Gökbakar'dan: Sanatçının hislerini sorgulamayın - Son Dakika Magazin


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