Tarkan, İstanbul\'da konser verdi, ayakkabıları ile dikkat çekti

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Uzun bir aradan sonra İstanbul'da özel bir gecede sahne alan megastar Tarkan, şarkılarıyla dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Hem coşan hem de coşturan Tarkan, konserde tercih ettiği ayakkabılarıyla gündem oldu.

Sahnede tercih ettiği ayakkabıları Samsun'un Çarşamba ilçesi ile özdeşleşen ve yumurta topuk ayakkabı olarak bilinen ayakkabılara benzetilen Tarkan'ın tercihi, sahne performansının önüne geçmeyi başardı. Sosyal medyada çok konuşulan megastar'ın ayakkabılarına "Dedem de giyerdi", "Bu nasıl ayakkabı Tarkan" yorumları yapıldı.

İşte o ayakkabılar: