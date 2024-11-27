Tarkan, İstanbul'da konser verdi, ayakkabıları ile dikkat çekti - Son Dakika
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Tarkan, İstanbul'da konser verdi, ayakkabıları ile dikkat çekti

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Uzun bir aradan sonra İstanbul'da konser veren megastar Tarkan, sevilen şarkılarıyla dinleyenleri coşturdu. Tarkan'ın konserde giydiği yumurta topuk ayakkabısı ise çok konuşuldu.

27.11.2024 09:42
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Uzun bir aradan sonra İstanbul'da özel bir gecede sahne alan megastar Tarkan, şarkılarıyla dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Hem coşan hem de coşturan Tarkan, konserde tercih ettiği ayakkabılarıyla gündem oldu.

Sahnede tercih ettiği ayakkabıları Samsun'un Çarşamba ilçesi ile özdeşleşen ve yumurta topuk ayakkabı olarak bilinen ayakkabılara benzetilen Tarkan'ın tercihi, sahne performansının önüne geçmeyi başardı. Sosyal medyada çok konuşulan megastar'ın ayakkabılarına "Dedem de giyerdi", "Bu nasıl ayakkabı Tarkan" yorumları yapıldı.

İşte o ayakkabılar:

Tarkan, İstanbul'da konser verdi, ayakkabıları ile dikkat çekti
Tarkan, İstanbul\'da konser verdi, ayakkabıları ile dikkat çekti

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Son Dakika Magazin Tarkan, İstanbul'da konser verdi, ayakkabıları ile dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Engin Akbıyık:
    Aslen çarşambalıdır kendileri 4 3 Yanıtla
  • Semih Öz:
    çocukluğumdan beri hemen hemen hep aynı dans. megaların en megası Tarkan. :) 3 1 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Dost başa düşman ayağa bakarmış. 2 1 Yanıtla
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