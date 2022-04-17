Megastar Tarkan, keçi yavrularını me'leyerek çağırdığı anları paylaştı - Son Dakika
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Megastar Tarkan, keçi yavrularını me'leyerek çağırdığı anları paylaştı

17.04.2022 14:28
Megastar Tarkan, keçi yavrularını me'leyerek çağırdığı anları paylaştı

Doğaya olan hayranlığını her fırsatta dile getiren Megastar Tarkan, kendisini doğanın kollarına attı. Bisiklet turuna çıkan yıldız şarkıcı keçileri me'leyerek çağırdı. Megastar'ın bu paylaşımı büyük beğeni topladı.

İstanbul dışında olan Megastar Tarkan tatilinden paylaşımlarına devam ediyor. Doğaya olan hayranlığıile bilinen ünlü şarkıcı şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Sosyal medya hesabından keyifli paylaşımlar yapan Megastar'ın keçilerle olan etkileşimi ise hayran bıraktı.

"HASTAYIM KEÇİLERE"

Bisiklet turuna çıkan ünlü şarkıcı bol bol paylaşım yaptı. Turunu kare kare paylaşan Tarkan, yol üstünde karşılaştığı keçi yavrularını sevmeyi de ihmal etmedi. Keçileri me'leyerek çağıran Tarkan o anları da paylaşımlarına ekledi. Keçilerle karşılıklı me'leyen ünlü şarkıcı "Hastayım keçilere" diye de ekledi.

Tarkan keçi yavrularını me'leyerek çağırdığı anları paylaştı
Tarkan keçi yavrularını me'leyerek çağırdığı anları paylaştı
Tarkan keçi yavrularını me'leyerek çağırdığı anları paylaştı
Megastar Tarkan, keçi yavrularını me'leyerek çağırdığı anları paylaştı
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Megastar, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Megastar Tarkan, keçi yavrularını me'leyerek çağırdığı anları paylaştı - Son Dakika


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