Tarkan... KEÇİLERLE PAZAR SOHBETİ!

Tarkan tatilinden paylaşımlarına devam ediyor.

Bisiklet turuna çıkan ünlü şarkıcı bol bol story paylaşımı yaptı.

Keçileri me'leyerek çağırdı

Turunu kare kare paylaşan Tarkan, yol üstünde karşılaştığı keçi yavrularını sevmeyi de ihmal etmedi.

Keçileri me'leyerek çağıran Tarkan o anları da paylaşımlarına ekledi.

Hastayım keçilere

Keçilerle karşılıklı me'leyen ünlü şarkıcı "hastayım keçilere" diye de ekledi.

Tarkan'ın bu hallerini gören takipçileri, "me'lerken bile detone olmuyor" "Tarkan keçi fan club" gibi yorumlar yaptı.