Tarkan... KEÇİLERLE PAZAR SOHBETİ! - Son Dakika
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Tarkan... KEÇİLERLE PAZAR SOHBETİ!

Son Güncelleme: 18.04.2022 08:02

Doğaya olan hayranlığı ile bilinen Megastar Tarkan, kendisini doğanın kollarına attı. Bisiklet turuna çıkan yıldız şarkıcı keçileri me'leyerek çağırdı.

Tarkan tatilinden paylaşımlarına devam ediyor.

Bisiklet turuna çıkan ünlü şarkıcı bol bol story paylaşımı yaptı.

Keçileri me'leyerek çağırdı

Turunu kare kare paylaşan Tarkan, yol üstünde karşılaştığı keçi yavrularını sevmeyi de ihmal etmedi.

Keçileri me'leyerek çağıran Tarkan o anları da paylaşımlarına ekledi.

Hastayım keçilere

Keçilerle karşılıklı me'leyen ünlü şarkıcı "hastayım keçilere" diye de ekledi.

Tarkan'ın bu hallerini gören takipçileri, "me'lerken bile detone olmuyor" "Tarkan keçi fan club" gibi yorumlar yaptı.

Tarkan... KEÇİLERLE PAZAR SOHBETİ!
Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: Tarkan... KEÇİLERLE PAZAR SOHBETİ! - Son Dakika
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