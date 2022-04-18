Tarkan tatilinden paylaşımlarına devam ediyor.
Bisiklet turuna çıkan ünlü şarkıcı bol bol story paylaşımı yaptı.
Keçileri me'leyerek çağırdı
Turunu kare kare paylaşan Tarkan, yol üstünde karşılaştığı keçi yavrularını sevmeyi de ihmal etmedi.
Keçileri me'leyerek çağıran Tarkan o anları da paylaşımlarına ekledi.
Hastayım keçilere
Keçilerle karşılıklı me'leyen ünlü şarkıcı "hastayım keçilere" diye de ekledi.
Tarkan'ın bu hallerini gören takipçileri, "me'lerken bile detone olmuyor" "Tarkan keçi fan club" gibi yorumlar yaptı.
Son Dakika › Magazin › Tarkan... KEÇİLERLE PAZAR SOHBETİ! - Son Dakika