Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti

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Megastar Tarkan, 12 yıllık aranın ardından Fanta Fest kapsamında İstanbul Maltepe'de sahneye çıktı. 2 saat boyunca hem eski hem de haziran ayında çıkardığı "Kuantum 51" albümündeki, şarkılarını söyledi. Tarkan'ın konserinde bir de ses nedeniyle zor anlar yaşadı.

KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Tarkan, onbinlerce hayranına sevilen şarkılarını söylerken bir anda ses ve ışık sistemi arızalandı. Şarkı söyleyen Tarkan'ın sesini duyamayan onlarca kişi "Ses yok" diye bağırmaya başladı. O anlarda sesinin dinleyiciye gitmediğini anlamayan Tarkan ise performansına devam etti. Yaşanan aksaklık düzeltilirken Tarkan da sahnesine devam etti.

"TEKRAR ŞARJ OLUP GÜÇ TOPLAMAMIZ LAZIM"

Hayranlarıyla buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Tarkan, "Gerçekten bu muhteşem kalabalığın karşısında yeniden olmak şahane bir duygu. Hayatın yükü, hepimizin üzerinde çok ağır. Biraz arada bir hafiflemek lazım diye düşünüyorum. Tekrar şarj olup, enerjiyle dolup o yükü taşımak için tekrar güç toplamamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden bazen şarkılar iyi geliyor be. Gerçekten. Bu enerji iyi geliyor bize" ifadelerini kullandı.