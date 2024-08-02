Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti - Son Dakika
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Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti

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Yıllar sonra İstanbul'da sahneye çıkan Tarkan, 2 saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi. Konser esnasında bir ara ses ve ışık sisteminde yaşanan sorun nedeniyle Tarkan'ın sesi duyulamadı. Seyircilerin ''Ses yok'' diyen bağırmasının ardından sorun düzeltildi.

02.08.2024 12:40
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Megastar Tarkan, 12 yıllık aranın ardından Fanta Fest kapsamında İstanbul Maltepe'de sahneye çıktı. 2 saat boyunca hem eski hem de haziran ayında çıkardığı "Kuantum 51" albümündeki, şarkılarını söyledi. Tarkan'ın konserinde bir de ses nedeniyle zor anlar yaşadı.

KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Tarkan, onbinlerce hayranına sevilen şarkılarını söylerken bir anda ses ve ışık sistemi arızalandı. Şarkı söyleyen Tarkan'ın sesini duyamayan onlarca kişi "Ses yok" diye bağırmaya başladı. O anlarda sesinin dinleyiciye gitmediğini anlamayan Tarkan ise performansına devam etti. Yaşanan aksaklık düzeltilirken Tarkan da sahnesine devam etti.

Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti

"TEKRAR ŞARJ OLUP GÜÇ TOPLAMAMIZ LAZIM"

Hayranlarıyla buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Tarkan, "Gerçekten bu muhteşem kalabalığın karşısında yeniden olmak şahane bir duygu. Hayatın yükü, hepimizin üzerinde çok ağır. Biraz arada bir hafiflemek lazım diye düşünüyorum. Tekrar şarj olup, enerjiyle dolup o yükü taşımak için tekrar güç toplamamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden bazen şarkılar iyi geliyor be. Gerçekten. Bu enerji iyi geliyor bize" ifadelerini kullandı.

Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti

Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: madem haniye için yas ilan edildi konserler neden yasaklanmıyor cenaze evinde düğün olmaz konserler iptal edilsin 19 22 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu adamı star yapanlar utansın 12 25 Yanıtla
    ferhat eser: bu yorum bana ait değildir adımı kullanıyor bu şahıs 6 4 Mehmet Aytekin: Dümen 1 1 Burak Şan: :) :D 1 1 Ferhat eser: Tarkan candır ya 0 1
  • Mehmet Gören: Ferhat Ne içiriyorlar sana anlamlı anlamsız yorumlar yapıyorsun 13 3 Yanıtla
  • Aykut null: bedava olunca bu kadar. Madem yas var neden bu konser önceden iptal edilmiyor? Burası Türkiye. 2 0 Yanıtla

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