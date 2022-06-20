Tatilini Bedavaya Getirdi - Son Dakika
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Tatilini Bedavaya Getirdi

20.06.2022 23:21
Tatilini Bedavaya Getirdi

En son Teşkilat dizisindeki Ceren karakteriyle seyircilerle buluşan Ezgi Eyüboğlu mayolu poz verdi. Sosyal medyadan konakladığı oteli paylaşan Eyüboğlu tatilini de bedava getirmiş oldu.

Oyuncu kimliğiyle tanınan Ezgi Eyüboğlu sıcak havanın tadını çıkardı. Havuz başından poz veren 34 yaşındaki ünlü oyuncu o pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk, Yasak, Teşkilat gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu, sosyal medya pozlarıyla konuşuluyor.

Sıcak havalardan bunalan Eyüboğlu tatil molası verdi. Havuz başından mayolu pozuyla sosyal medyadan konakladığı oteli paylaşan Eyüboğlu tatilini de bedava getirmiş oldu.

O poza takipçileri, "Ateş gibisin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

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Kaynak: Snob Magazin

Ezgi Eyüboğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatilini Bedavaya Getirdi - Son Dakika

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