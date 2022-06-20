Tatilini Bedavaya Getirdi

O poza takipçileri, "Ateş gibisin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Oyuncu kimliğiyle tanınan Ezgi Eyüboğlu sıcak havanın tadını çıkardı. Havuz başından poz veren 34 yaşındaki ünlü oyuncu o pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Snob Magazin

Ezgi Eyüboğlu, Magazin, Son Dakika

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