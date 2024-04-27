Yıldız Tilbe'nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu - Son Dakika
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Yıldız Tilbe'nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu

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Güçlü sesi, şarkıları ve danslarıyla tanınan Yıldız Tilbe, diş tedavisi sürecini sosyal medya hesabından paylaştı. İmplant sürecinden dolayı ön dişlerini çektiren Tilbe, dişsiz halde gülerek pozlar verdi. Paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

27.04.2024 08:21  Güncelleme: 08:33
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Güçlü sesi, şarkıları ve danslarıyla yıllardır adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Günlük yaşantısından kareleri de sık sık yayınlayan şarkıcı, diş tedavisi gördüğü süreci de paylaşmayı ihmal etmedi.

Bir süre önce diş tedavisine başlayan Yıldız Tilbe, implant sürecinden dolayı ön dişlerini çektirmek zorunda kaldı. Dişsiz halde peş peşe gülerek pozlar veren Tilbe, "ehehe" notuyla paylaştı. Tilbe'nin o hali bazı takipçilerini korkutsa da çoğunu güldürdü. Şarkıcının doğal pozları da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte Yıldız Tilbe'nin çok konuşulan pozları...

Tedavi gören Yıldız Tilbe dişsiz halini paylaştı
Tedavi gören Yıldız Tilbe dişsiz halini paylaştı

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Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe'nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • XYZ: Sen ne olursan ol seni seviyoruz. Milletin estetige batip ciktigi bir zamanda özgüvenin, duruşun ve kalbinle hep yukarıdasın. Helal olsun sana. 67 6 Yanıtla
  • erhan yazar: rezalet resmen sanatci dedigin ozenilecek ornek guzellik ve halde olmali..cok itici uzaklastirici bir görüntü.. 4 47 Yanıtla
  • özgür polat: sen her halinle güzelsin 20 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yıldız Tilbe'nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu - Son Dakika
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