Tepki Geldi! Paylaşımı Kaldırmak Zorunda Kaldı - Son Dakika

Instagram'da günlük hayatını sık sık takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Hayatının büyük bir bölümünü de genellikle tatilde olan ve o anlardan fotoğraflar yayınlayamaya devam eden Taşpınar, Instagram'daki son paylaşımıyla gündeme geldi.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Son paylaşımı pornografik bulunan ve Instagram tarafından kaldırılan Taşpınar, yine olay yaratacak bir gönderiyle tepki topladı. Cinsel organını yaprakla kapattığı ve "Bir Zamanlar Adem ve Havva" notuyla paylaştığı pornografik paylaşımı takipçilerinin tepkisini çekti.

Taşpınar tepkilerin artması nedeniyle fotoğrafı hemen kaldırdı.