Tepki Geldi! Paylaşımı Kaldırmak Zorunda Kaldı - Son Dakika
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Tepki Geldi! Paylaşımı Kaldırmak Zorunda Kaldı

24.03.2022 23:03
Tepki Geldi! Paylaşımı Kaldırmak Zorunda Kaldı

Son paylaşımı pornografik bulunan ve Instagram tarafından kaldırılan sosyetik güzel Eda Taşpınar, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. "Bir Zamanlar Adem ve Havva" notuyla paylaştığı pornografik paylaşımı takipçilerinin tepkisini çekti. Tepkiler artınca Taşpınar, fotoğrafı hemen kaldırdı.

Instagram'da günlük hayatını sık sık takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Hayatının büyük bir bölümünü de genellikle tatilde olan ve o anlardan fotoğraflar yayınlayamaya devam eden Taşpınar, Instagram'daki son paylaşımıyla gündeme geldi.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Son paylaşımı pornografik bulunan ve Instagram tarafından kaldırılan Taşpınar, yine olay yaratacak bir gönderiyle tepki topladı. Cinsel organını yaprakla kapattığı ve "Bir Zamanlar Adem ve Havva" notuyla paylaştığı pornografik paylaşımı takipçilerinin tepkisini çekti.

Taşpınar tepkilerin artması nedeniyle fotoğrafı hemen kaldırdı.

Tepki Geldi! Paylaşımı Kaldırmak Zorunda Kaldı

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Eda Taşpınar, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tepki Geldi! Paylaşımı Kaldırmak Zorunda Kaldı - Son Dakika


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