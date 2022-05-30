Teşkilat dizisi sezon finali yaptı, 3 kişi birden kadrodan ayrıldı - Son Dakika
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Teşkilat dizisi sezon finali yaptı, 3 kişi birden kadrodan ayrıldı

30.05.2022 11:35
Teşkilat dizisi sezon finali yaptı, 3 kişi birden kadrodan ayrıldı

TRT 1'in büyük beğeniyle izlenen dizisi, dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Nefeslerin kesildiği dizide Gürkan Uygun'un oynadığı Yıldırım karakteri ile Ezgi Şenler'in hayat verdiği Pınar ölerek kadrodan ayrıldı.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat, dün akşam 48. bölümüyle sezon finali yaptı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın sezon finalinde beklenmedik ayrılıklar yaşandı.

EZGİ ŞENLER VEDA MESAJI YAYINLADI

Teşkilat dizisinde MİT ajanı Pınar rolünü canlandıran Ezgi Şenler veda etti. Dizinin yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan genç oyuncu, "Yanımda olan, her pazar bizimle ekran başında olan herkese canım teşkilat ekibine ve Ankara'da kurduğumuz aileme çok teşekkür ederim. Emeklerimize sağlık Hatam olduysa af ola… Hoşça kal Pınar" ifadelerini kullandı.

Teşkilat dizisi sezon finali yaptı, 3 kişi birden kadrodan ayrıldı

İKİ İSİM DAHA VEDA ETTİ

Teşkilat'ta Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakteri de öldü. Teşkilat'ın sevilen isimlerinden Tövbekar da bir ihanete kurban gitti ve öldürüldü. Ünlü oyuncu Hakan Boyav da sezon finalinde diziye veda etti.

SERDAR PATLAMANIN ORTASINDA KALDI

Dizinin finalinde ise Serdar büyük bir patlamanın ortasında kaldı. Teşkilat'ın başrol oyuncusu Serdar'ı oynayan Çağlar Ertuğrul'un diziye veda edip etmediği ise yeni sezonda belli olacak.

Teşkilat dizisi sezon finali yaptı, 3 kişi birden kadrodan ayrıldı

TEŞKİLAT'IN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Ekip, Yıldırım'dan aldığı bilgiler sayesinde operasyon hazırlığına girişti. Yıldırım'ın söyledikleri yeterli olmayınca ekip oyun içinde oyun kurdu. Şirket'in tüm katılımcılarının bir araya gelmesi için masaya başkanlık eden Alexander Schultzers ortadan kaldırıldı. Böylece masanın yeni başkanının seçilmesi için toplantı organize edilmesi sağlandı.

Bu sırada Halit Başkan ise müsteşarla birlikte gizli bir operasyon yürütmeye başladı. Yıldırım'a tıpa tıp benzeyen teşkilat mensubunun, Şirket'in kaynaklarından birine giderek toplantının yapılacağı yeri öğrendi.

Gelen istihbarat doğrultusunda ekip hemen Zürih'e doğru yola çıktı. Toplantının yapılacağı otele patlayıcılar yerleştirildi. Şirket ekibin otelde olduğunu öğrenince büyük bir çatışma çıktı. Otelin dışındaki araçta patlayıcının başında bulunan Zehra ise hayatını en zor görevini yerine getirmek zorunda kaldı.

Otelin içinde sıkışıp kalan Serdar, Pınar ve Hulki dışarı çıkmadan Zehra, Şirket üyelerinin kaçmasına engel olmak için tetikleyiciye bastı ve toplantının olduğu katı havaya uçurdu.

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Teşkilat, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teşkilat dizisi sezon finali yaptı, 3 kişi birden kadrodan ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teşkilat dizisi sezon finali yaptı, 3 kişi birden kadrodan ayrıldı - Son Dakika
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