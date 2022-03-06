The Batman filminin gösterimi sırasında sinema salonuna yarasa girdi - Son Dakika
Üye Girişi

The Batman filminin gösterimi sırasında sinema salonuna yarasa girdi

06.03.2022 12:14

Bu hafta vizyona giren The Batman'in gösterimi sırasında bir sinema salonunu yarasaların bastığını iddia eden video sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi filmin konusuna gönderme olarak bunun bilinçli yapıldığını iddia etti.

Twitter'da bir kullanıcının 5 Mart'ta paylaştığı video yarasaya benzeyen bir canlının filmi izleyen seyircilerin üstünde uçtuğunu gösteriyor. Video paylaşılmasından bu yana bir milyondan fazla kez görüntülendi.

"SALONDA YARASALAR VAR"

Görüntüleri çeken kişinin arkada duyulan sesiyse, "The Batman filmindeyim ve sinema salonunda yarasalar var" ifadelerini kullanıyor. Videodaki diğer izleyicilerin de fısıltıyla konuştuğu ve duruma şaşırdığı görülüyor. Kullanıcı daha sonra videonun altına, "Birinin yarasaları salona gizlice soktuğunu söylüyorlar" diye yazdı.

YAPIM ŞİRKETİNİN BİLİNÇLİ OLARAK YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Video sosyal medyada eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi. Bazıları gösterimin üç boyutlu olduğunu ve bu nedenle yarasaların ekranın önüne geçmiş olabileceğini söylerken başkaları da bunu Warner Bros'un ayarladığını ileri sürdü.

Kaynak: Independent

YORUMLAR
500
Batman'da gençler onun sayesinde terörden ve uyuşturucudan uzak durdu! Kurduğu fabrikayla yüzlercesine iş imkanı sağladı Batman'da gençler onun sayesinde terörden ve uyuşturucudan uzak durdu! Kurduğu fabrikayla yüzlercesine iş imkanı sağladı FESTİVALDE KARDAN BEYAZ PERDEDE FİLM İZLEYİP, ATEŞ BAŞINDA ISINDILAR FESTİVALDE KARDAN BEYAZ PERDEDE FİLM İZLEYİP, ATEŞ BAŞINDA ISINDILAR

Sinema, Batman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin The Batman filminin gösterimi sırasında sinema salonuna yarasa girdi - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Rusya, çatışmaların devam ettiği Harkov'da pazar yerini vurdu!
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:48 Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
11:18 İsrail polisi 19 yaşındaki Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 12:21:15. #1.12#
SON DAKİKA: The Batman filminin gösterimi sırasında sinema salonuna yarasa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement