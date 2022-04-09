Thodex'le ilgili flaş gelişme! Reklamda oynayan ünlüler hakkında takipsizlik kararı verildi - Son Dakika
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Thodex'le ilgili flaş gelişme! Reklamda oynayan ünlüler hakkında takipsizlik kararı verildi

09.04.2022 14:55
Thodex'le ilgili flaş gelişme! Reklamda oynayan ünlüler hakkında takipsizlik kararı verildi

Thodex'ten kripto para satın alarak mağdur olduğunu öne süren bazı vatandaşlar, Thodex reklamlarında oynayarak güven duymalarına neden oldukları gerekçesiyle kimi ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından aralarında Özge Ulusoy, Edis ve Gökçe Bahadır gibi ünlü manken ve sanatçılarında bulunduğu 17 kişi hakkında karar çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Thodex'ten kripto para satın alarak mağdur olduğunu öne süren bazı mağdurlar da reklamını yaparak güven duymalarına neden oldukları gerekçesiyle kimi ünlüler hakkında suç duyurusunda bulundu.

17 ÜNLÜ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 17 kişi hakkında "dolandırıcılık" suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Buna göre, Thodex'in lüks araçlarla reklamını yapan Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel'in insanlara güven duygusu vermeleri üzerine bu platforma yatırım yapıldığı anlatıldı.

Suç duyurusunda, yine ekonomist Ercan Öz'ün Thodex'e destek vermesinin de birçok kişinin bu firmaya yatırım yapmasına neden olduğu ifade edildi.

"YÖNETİCİLERLE HERHANGİ BİR BAĞLANTILARI YOK"

Takipsizlik kararında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, ünlü olarak tabir edilen kişilerin Thodex isimli kripto para borsası, kurucusu ve yöneticileriyle ilgili irtibat, bağlantı ve suç unsuru teşkil eden eylemlerinin araştırılmasının istendiği anlatıldı.

Kararda, emniyetten gelen cevap yazısına değinildi. Emniyetin yazısında, "Gönderilen ihbar dilekçesine istinaden Thodex isimli soruşturmanın yürütüldüğü dosyanın incelenmesinde gerek yakalanan şüphelilerin ifadeleri gerek zanlıların banka hesapları gerekse ünlü diye tabir edilen kişilerin Thodex isimli firmayla bağlantıları kontrol edildiğinde Thodex isimli yapı ve örgütle herhangi bir illiyet bağlarının olmadığı anlaşılmıştır" değerlendirmesi yer aldı.

"REKLAMLARDA OYNAMAK SUÇ DEĞİL"

Takipsizlik kararında, MASAK'tan gelen rapora göre de ismi geçen kişiler hakkında atılı suça iştirak ettiklerine dair herhangi bir eylemlerinin yer almadığı bilgisine yer verildi. Kararda, adı geçen kişilerin, Thodex'in reklam filminde oynamalarının dışında başka bir bağlarının olmadığı vurgulanarak, bu kişilerin firmanın reklam filminde yer almaları şeklindeki eylemlerinin tek başına suç unsuru niteliğinde olmadığı belirtildi.

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FİRARİ THODEX PATRONU ETKİN PİŞMANLIK İSTEDİ FİRARİ THODEX PATRONU ETKİN PİŞMANLIK İSTEDİ

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Son Dakika Magazin Thodex'le ilgili flaş gelişme! Reklamda oynayan ünlüler hakkında takipsizlik kararı verildi - Son Dakika


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