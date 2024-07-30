Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza

Ticaret Bakanlığı\'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı\'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza

Instagram'da yüzbinlerce takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, farklı zamanlarda yaptığı paylaşımlarında gizli reklam yaptığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı'ndan 550 bin TL ceza yedi.

30.07.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yeniden aşık oldum" açıklamasıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu sefer de hatası yüzünden Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.

ÜRÜN TANITIMLARI YAPIYOR

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda "reklam" etiketini kullanmayan Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin 59 lira ceza kesti. Subaşı uzun bir süredir tatillerinin yanı sıra işbirliği yaptığı markaların da ürünlerini tanıtıyordu.

Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza

FENOMEN CEM ÖZKÖK DE CEZA ALMIŞTI

Temizlik videolarıyla tanınan ve adı sosyal medyada "Foşur foşur abi" olarak anılan fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken "reklam" ibaresini kullanmadığı için 500 bin TL ceza almıştı. Aldığı cezaya isyan eden fenomen "Şimdi sorarım bu hak mı? Helal mi gerçekten? Mesela gerçekten bir gizli reklam olur ya da beyana aykırı bir durum söz konusu olur. Göz göre göre paylaşırım, eyvallah. Haklılar der, aslanlar gibi öderim. Ama bu duruma hakkımı helal etmiyorum" demişti.

Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza

Ticaret Bakanlığı, Şeyma Subaşı, Instagram, Subaşı, Sosyal Medya, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: bir Doğulu olarak yazıyorum Diyarbakır Van mardin urfa bu illerimizde kaçak elektrikli kullanımı il ve ilçelerinde kendilerini yeşil kartlı gösteren koruyuculuk yapıyoruz diye adını koruyucu yazdırıp nöbet dahi tutmayıp farklı şehirlerde çalışanlar var bu devletin sırtına vatandaşın sırtına yüktür kemer sıkıyorsak önce yolsuzluğu durduralım 106 6 Yanıtla
    Recep Özdemir: kardeş sorun kürt yada türk yada doğulu batılı sorunu değil sorun bireysel yükümlülük ve bireysel ahlak sorunu bir adam helali haramı aynı sepetten yerse sonunu beklemekten başka çaresi kalmamıştır 20 1 ferhat eser: recep sorun Türk sorunu demedim bende kürdüm bu nerede olursa olsun suçtur karadeniz olur trakya olur adalet olmalı eşitlik olmalı dünyanın neresinde var beleş elektrik istanbuldaki vatandaş nekadar değerliyse Trabzon'daki Diyarbakır'daki edirnedeki sivastaki vatandasta okadar değerlidir 16 0
  • Bayram Izgoren: seymaya dokunmaz 12 2 Yanıtla
  • Merdo: Amacı halkın sırtından geçinmek olan bir ülke den ne bekleyebilirsin ki ? Şeymayı veya bir başkasını korumam ile alakalı değil genelleme olarak söylüyorum. 13 1 Yanıtla
  • Behzat: şeyma yer acun verir. 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz: ACUN HALLEDER MİSİN? 10 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Şeyma için çerez parası 9 0 Yanıtla
  • Kamil: onlarca dev holding den vergi alamayan maliye gözüne bunu kestirmiş , ayni radar dev şirketleri neden görmüyor masallar masallar 6 0 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Herkesten vergi aldınız sıra Instagram geldi. Yahu rahat bırakın varlıklıları 0 3 Yanıtla

11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 13:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement