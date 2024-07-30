Ticaret Bakanlığı\'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı\'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza

Magazin

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yeniden aşık oldum" açıklamasıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu sefer de hatası yüzünden Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.

ÜRÜN TANITIMLARI YAPIYOR

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda "reklam" etiketini kullanmayan Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin 59 lira ceza kesti. Subaşı uzun bir süredir tatillerinin yanı sıra işbirliği yaptığı markaların da ürünlerini tanıtıyordu.

FENOMEN CEM ÖZKÖK DE CEZA ALMIŞTI

Temizlik videolarıyla tanınan ve adı sosyal medyada "Foşur foşur abi" olarak anılan fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken "reklam" ibaresini kullanmadığı için 500 bin TL ceza almıştı. Aldığı cezaya isyan eden fenomen "Şimdi sorarım bu hak mı? Helal mi gerçekten? Mesela gerçekten bir gizli reklam olur ya da beyana aykırı bir durum söz konusu olur. Göz göre göre paylaşırım, eyvallah. Haklılar der, aslanlar gibi öderim. Ama bu duruma hakkımı helal etmiyorum" demişti.