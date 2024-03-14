TikTok, Instagram'ın Tahtına Göz Dikiyor - Son Dakika
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TikTok, Instagram'ın Tahtına Göz Dikiyor

TikTok, Instagram\'ın Tahtına Göz Dikiyor

TikTok uygulamasının kodlarında, Instagram'a rakip olması beklenen 'TikTok Photos' isimli bir platforma rastlandı. Yeni uygulama, fotoğraf paylaşma odaklı olacak ve benzer zevklere sahip insanları bir araya getirecek. TikTok Photos'un yakında kullanıma açılması planlanıyor.

14.03.2024 12:30  Güncelleme: 12:31
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Geçtiğimiz günlerde yatay videoları teşvik etmeye başlayan ve 30 dakikalık videolarla YouTube'un karşısına çıkmaya hazırlanan TikTok, şimdi de Instagram'ın tahtına göz dikti.

TikTok uygulamasının kodlarında, "TikTok Photos" isimli bir platforma rastlandı. Yeni uygulamanın, doğrudan Instagram'a rakip olması bekleniyor.

TikTok Photos hakkında şimdilik herhangi bir açıklama yok. Ancak, tıpkı Instagram'ın ilk halleri gibi sadece fotoğraf paylaşma odaklı bir uygulama olacak iddiaları var.

Kodlarda, TikTok Photos'un fotoğraf paylaşıp benzer zevklere sahip insanlara ulaşabileceği bir platform olabileceği vurgulanıyor.

Yakında kullanıma açılacak

Uygulama kodlarında, ayrıca TikTok Photos isimli platformun çok yakında kullanıma açılacağı da belirtiliyor.

Yeni fotoğraf uygulaması hakkında, önümüzdeki günlerde daha fazla bilginin ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksek.

Kaynak: Magazinkolik

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