Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu oldu

11.07.2022 07:22

Aslıhan Doğan-Arda Turan çifti Wimbledon tenis turnuvasının finali için Londra'ya gitti. Aslıhan, Tom Cruise ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Aslıhan'ın fotoğraf çekerken uyguladığı filtreden ünlü oyuncu da nasibini aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen ve tenis dünyasının en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon finaline katılan Arda Turan ve Aslıhan Turan çifti sosyal medyada gündem oldu.

FİLTREYİ ABARTTI

Sosyal medyadan sıkça paylaşım yapan ikili, büyük final öncesi Londra'da gezmeye çıktı. Ünlü çift, birbirinden dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Aslıhan'ın paylaşımı ise sosyal medyada esprilere konu oldu. Paylaşımında filtreyi abartan Turan, Tom Cruise'u 20 yaş gençleştirdi.

YORUMLAR
500

Aslıhan Turan, Arda Turan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 08:35:36. #1.12#
SON DAKİKA: Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement