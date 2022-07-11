Tom Cruise ile fotoğraf çektiren Aslıhan Turan filtreyi abartınca alay konusu oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen ve tenis dünyasının en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon finaline katılan Arda Turan ve Aslıhan Turan çifti sosyal medyada gündem oldu.

FİLTREYİ ABARTTI

Sosyal medyadan sıkça paylaşım yapan ikili, büyük final öncesi Londra'da gezmeye çıktı. Ünlü çift, birbirinden dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Aslıhan'ın paylaşımı ise sosyal medyada esprilere konu oldu. Paylaşımında filtreyi abartan Turan, Tom Cruise'u 20 yaş gençleştirdi.