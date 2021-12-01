Hadise, geçtiğimiz hafta sonu sevgilisi Mehmet Dinçerler'le tatil için Çeşme'ye gitti. Dönüş yolunda çift, kaza yapıp ölümden dönmüştü. İş insanının kullandığı aracının ön lastiği patlamıştı.

Haberden sonra ilk açıklama Hadise'den geldi. Şarkıcı, "Kimseyi merak ve kaygı içinde bırakmak istemem. Ufak bir kaza atlattık ama çok iyiyiz. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım. Merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" diye yazdı.