Trendyol'un Tarkan ile çektiği yeni reklamı yayında - Son Dakika
Üye Girişi

Trendyol'un Tarkan ile çektiği yeni reklamı yayında

28.06.2022 12:56
Trendyol'un Tarkan ile çektiği yeni reklamı yayında

Trendyol'un Megastar Tarkan ile çektiği üçüncü reklam filmi yayınlandı.

Trendyol'un Megastar Tarkan ile çektiği üçüncü reklam filmi yayınlandı.

Megastar Tarkan, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol için üçüncü defa kamera karşısına geçti. 27 Haziran Dünya KOBİ Günü'nde yayına giren reklam filminde, Trendyol'un binlerce iş ortağının emeğini Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca kullanıcısına, hatta Tarkan'a ulaştırdığı anlatılıyor. Film, bir Trendyol satıcısının ürettiği yelekleri Trendyol üzerinden satışa sunmasıyla başlıyor. Yeleğin Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaşmasıyla devam eden filmin sonunda Tarkan da yeleği Trendyol üzerinden satın alıyor.

Şirketin her zaman iş ortaklarına destek olduğu vurgulanan filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti ve 3 günde tamamlandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kick boksa dadaş damgası Kick boksa dadaş damgası
Kaynak: İHA

Megastar, Trendyol, Türkiye, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Trendyol'un Tarkan ile çektiği yeni reklamı yayında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:23 7 yıldır kayıp sanılıyordu, öldürüldüğü anlaşıldı! Kütahyalı kadın yasak aşkının kurbanı olmuş
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:12 Okul arkadaşları tarafından darp edilen 13 yaşındaki çocuk tek gözünü kaybetti
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:38 Meksika'da korkunç olay! Öfkeli boğa binicisini yere atıp, defalarca boynuzlayarak öldürdü
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 13:02:16. #1.13#
SON DAKİKA: Trendyol'un Tarkan ile çektiği yeni reklamı yayında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement