Ayağına kramp giren Aksoy'un önce şaka yaptığını düşünen grup eğlenmeye devam ederken Tuğba Özay bir terslik olduğunu anlayıp denize atladı. Tuğba Özay'ın denize atlamasıyla teknede bulunan Serkan Tut da ardından denize atlayarak boğulma tehlikesi geçiren Derman Aksoy'u suyun dibinden çıkartarak hayata döndürdü.

Kaynak: Snob Magazin

Ece Gürsel, Tuğba Özay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Tuğba Özay Boğulma Tehlikesi Yaşayan Ünlü Yazarı Hayata Döndürdü - Son Dakika

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