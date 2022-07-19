Tuğba Özay Boğulma Tehlikesi Yaşayan Ünlü Yazarı Hayata Döndürdü - Son Dakika
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Tuğba Özay Boğulma Tehlikesi Yaşayan Ünlü Yazarı Hayata Döndürdü

19.07.2022 21:00
Tuğba Özay Boğulma Tehlikesi Yaşayan Ünlü Yazarı Hayata Döndürdü

Kınalıada Noya Beach'de gerçekleşen festivale tekne ile gelen Ece Gürsel, Tuğba Özay, Çiğdem Sonkurt, Miray İpekler ve yazar Derman Aksoy'un keyifle başlayan günü facia ile bitiyordu.

Festivalin yapılacağa koya demir atan grup, teknede bol bol güneşlenip denizin tadını çıkardı. Ece Gürsel ile teknede habersiz samimi görüntüler veren Aksoy, sahile yüzerek gitmeye çalışınca ise az kalsın canından oluyordu.

Ayağına kramp giren Aksoy'un önce şaka yaptığını düşünen grup eğlenmeye devam ederken Tuğba Özay bir terslik olduğunu anlayıp denize atladı. Tuğba Özay'ın denize atlamasıyla teknede bulunan Serkan Tut da ardından denize atlayarak boğulma tehlikesi geçiren Derman Aksoy'u suyun dibinden çıkartarak hayata döndürdü.

Tekneye çıkartılan Aksoy, Tuğba Özay'ın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadan tehlikeyi ucuz atlattı.

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Kaynak: Snob Magazin

Ece Gürsel, Tuğba Özay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Özay Boğulma Tehlikesi Yaşayan Ünlü Yazarı Hayata Döndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuğba Özay Boğulma Tehlikesi Yaşayan Ünlü Yazarı Hayata Döndürdü - Son Dakika
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