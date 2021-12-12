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Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu - Son Dakika

Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu

12.12.2021 16:30
Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu

MANKEN ve oyuncu Tuğba Özay, Kahramanmaraş'ta çekimleri devam eden 'Külahıma Anlat' sinema filminde gelinlik giyip Okan Karacan ile evlendi.

MANKEN ve oyuncu Tuğba Özay, Kahramanmaraş'ta çekimleri devam eden 'Külahıma Anlat' sinema filminde gelinlik giyip Okan Karacan ile evlendi. Düğün çekimlerinde hem oyuncular hem de set ekibi eğlendi.

Başrollerini Tuğba Özay, Okan Karacan, Naci Taşdöğen ile Max Bendo'nun paylaştığı, Maraş dondurmasının anlatıldığı 'Külahıma Anlat' filminin çekimleri aralıksız devam ediyor. Senaryosunu Banu Şentürk'ün yazdığı, yönetmen koltuğunda Ahmet Karaağaç'ın oturduğu filmin sahneleri şehrin değişik noktalarında çekilirken, Tuğbay Özay gelinlik giyip evlendi. Dondurmam ustasını canlandıran Naci Taşdöğen'in oğlu Mert rolündeki Okan Karacan ile sevgilisi Mine'yi canlandıran Tuğbay Özay'ın düğünü bir düğün salonunda yapıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı düğün çekimlerinde hem oyuncular hem de set ekibi oldukça eğlendi.

Tuğbay Özay, çekimlerin çok güzel geçtiğini belirterek "Her şey çok güzel geçiyor. İnşallah gülmeye çok ihtiyacımızın olduğu günlerde insanları güldürmeye geliyoruz" dedi.Maraş dondurmasının trajikomik bir şekilde anlatıldığı filmin dondurmacıdaki çekimleri de yapıldı. Yapımcı Cüneyt Şentürk, çekimleri tamamlamak üzere olduklarını, hem kendilerinin hem de oyunların çok eğlendiği bir film olduğunu söyledi.Çekimler sırasında Naci Taşdöğen, dondurmacıdaki çekimlerde de hayatını canlandırdığı Kahramanmaraş'ın ünlü dondurmacısı Mehmet Kanbur ile de yan yana geldi. Taşdöğen, Mehmet Kanbur'u zor bir karakter olduğunu belirterek, "Kendisiyle de oturup biraz sohbet ettik. Mehmet ağabey bana 'Komutan, beni oynamak o kadar kolay değil' dedi. Ben de 'Oynayayım da sen de gör' dedim. Kahramanmaraş'a gelmeden önce hem kendi karakterini hem de şehri araştırdık. Elimizden geldiğince oynamaya çalışıyoruz, tabi tatlı sert  bir karakter. Herkes komedi oynarken Mehmet ağabeyi yılışık bir komedi bir adam yapmadık. Tipik Hulusi Kentmen tarzı tatlı, sevecen ve aynı zamanda otoriter ve sert bir adam şeklinde oynadım" dedi.

Filmde rol de verilen Mehmet Kanbur ise, amaçlarının hem Maraş dondurmasını hem de Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtmak olduğunu, bu kapsamda yapılan her türlü faaliyete de destek olmaya devam edeceklerini söyledi.


Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu
Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu
Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu
Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu
Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu
Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu
Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu
Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu
Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu
Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu
Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu
Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu
Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu

Kahramanmaraş, Okan Karacan, Tuğba Özay, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Tuğba Özay, 'Külahım Anlat' filminde gelin oldu - Son Dakika Magazin


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