Tuğba Ünal'dan "Konuştukça" Sürpriz - Son Dakika
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Tuğba Ünal'dan "Konuştukça" Sürpriz

Kanal D'de yayınlanan Konuştukça programına geçen hafta uzman doktor ve estetisyenlerin yanı sıra sanatçı Tuğba Ünal konuk oldu. Zorlu müzik yolcuğundan bahseden Ünal programda gençlere bolca tavsiyelerde bulundu

06.05.2024 20:26  Güncelleme: 20:30
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Manken Özlem Yıldız ve Uzman estetisyen Ezgi Maraşlı'nın sunuculuğunu yaptığı Konuştukça programı bu hafta eğlencenin yanında bolca yaza hazırlık bilgilendirmeleri içerdi.

5 Mayıs pazar güü yayınlanan programda Refleksoloji uzmanı Dr. Bilal Yalçıner refleksoloji hakkında, Jinekolog Sezin Kapulu rahim ağzı kanseri, KBB uzmanı Abdulkadir Göksel burun estetiği ve sunucu Ezgi Maraşlı lazer epilasyon hakkında konuştu.

Programa şarkılarıyla renk katan Tuğba Ünal ise uzun ve zorlu müzik yolcuğunu anlatarak gençlere bolca tavsilerde bulundu.

Başarılı olmak için önceliğin her zaman çok çalışmakta olduğunu söyleyen Ünal, kazanımların hemen elde edilemediğini ve gençlerin cesur ve sabırlı olmaları gerektiğini belirtti.

Kanal D, Eğitim, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Ünal'dan 'Konuştukça' Sürpriz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuğba Ünal'dan "Konuştukça" Sürpriz - Son Dakika
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