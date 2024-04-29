Tuğba Ünal İtiraf Etti: Aşk Kadınıyım - Son Dakika
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Tuğba Ünal İtiraf Etti: Aşk Kadınıyım

Tuğba Ünal, Raif Akyüz'ün programında aşk kadını olduğunu itiraf etti. Ünal, aşkta erkeğin kendisine değil, bütün insanlara nasıl davrandığına baktığını söyledi. Programın tekrarı internetten izlenebilir.

29.04.2024 15:24  Güncelleme: 15:31
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Raif Akyüz'ün programına konuk olan Tuğba Ünal aşk kadını olduğunu itiraf etti. Ünal, aşkta erkeğin kendisine değil, bütün insanlara nasıl davrandığına baktığını söyledi. Ünal sözlerine şöyle devam etti; "aşkın gözü kördür, insan beraber olacağı kişinin her davranışını gözlemlemeli ve nasıl bir insanla beraber olacağına iyi karar vermeli. Ben doğru insanı bulunca tam bir aşk kadınına dönüşüyorum. Aşkı her detayıyla dolu dolu yaşamayı seviyorum.

28 Nisan Pazar akşamı saat 18:00'de Number One Turk ekranlarında yayınlanan programın tekrarı internetten izlenilebilir.

Tuğba Ünal İtiraf Etti: Aşk Kadınıyım

Müzik, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Ünal İtiraf Etti: Aşk Kadınıyım - Son Dakika

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