\'\'Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak\'\' iddiası

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Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü sevenlerini yasa boğarken, küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur da babasının ölümüyle adeta yıkıldı.

GASİLHANEDE FENALAŞTI

Tuğçe Tayfur dün akşam saatlerinde, babasını son kez görebilmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti. Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü. Tayfur'un ağlarken "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmız burada babam" demesi dikkat çekti.

CENAZEYE KATILAMAYACAĞI İDDİASI

Tuğçe Tayfur'un gasilhanede geçirdiği ağlama nöbetleri ve hamileliği nedeniyle doktor tavsiyesine uyarak cenaze törenine katılamayacağı öne sürüldü.

ARKADAŞLARINDAN TESELLİ

Zor günler geçiren Tuğçe Tayfur'u arkadaşları teselli etti. Evinin önünde yanaştırdıkları minibüste Ferdi Tayfur şarkıları çalarak kendisini teselli etmeye çalışan arkadaşlarını pencereden izleyen Tuğçe Tayfur, gözyaşlarına hakim olamadı.

YENİKÖY MEZARLIĞINDA DEFNEDİLECEK

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için bugün saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM BEKLENDİĞİNDEN CAMİİ DEĞİŞTİRİLDİ

Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı ise sosyal medya hesabından cenaze törenine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Gözalıcı paylaşımında "Düzeltme. Yoğun katılım sebebi ile sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır." ifadelerini kullandı.