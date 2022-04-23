Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Son Dakika
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Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

23.04.2022 14:33
Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Kalp pili ile yaşayan ve geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan 58 yaşındaki Tunç Kökkaya hayatını kaybetti. Kökkaya'nın ani ölümüyle yıkılan Cenk Eren, Işın Karaca, Seda Sayan ve Özgür Aras, yaşadığı büyük acıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Tunç Kökkaya, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin sevenlerinden edindiğimiz bilgilere göre, kalp pili ile yaşayan Kökkaya geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı ve virüsün akciğerlerine bulaşmasıyla evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YIKTI

58 yaşında hayata gözlerini yuman Tunç Kökkaya, bugün ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Kökkaya'nın ölümü başta ailesi olmak üzere sanat dünyasını yıktı. Ölüm haberini alan birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdi.

Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

İşte ünlü isimlerin Tunç Kökkaya paylaşımları...

CENK EREN

"30 yıllık can dostumu kaybettim. Acım tarifsiz. Yol arkadaşım, kıymetlim... Allah gani gani rahmet eylesin mekanın cennet olsun."

Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

IŞIN KARACA

"İnanmak istemiyorum gelen haberlere... Yattığın yer nurla dolsun anane. Allah geride kalan tüm aile ve dostlarına sabırlar versin. Çok üzgünüm."

Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

DENİZ SEKİ

"Hiç iyi değilim, çok üzgünüm. Canımın bir parçasını bugün toprağa veriyoruz. Hala inanamıyorum, kendimde değilim. Kabullenmiyorum. Kabullenemiyorum. Tunç'u, ananem ne çok severdin beni. Benim de seni ne kadar çok sevdiğimi bilirdin. Hep sana kıymet bilenim, kıymetlim derdim. Tunç şimdi gittin. Yoksun. İyi ki hayatıma o mucize kalbinle dokundun. Hiç bir zaman unutulmayacaksın. Sonsuz emeklerin için çok teşekkür ederim. Hakkını helal et. Seni çok ama çok seviyorum."

Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

ÖZGÜR ARAS

"Tüm sevdikleri teker teker gider mi bir insanın? Benim gidiyor! Sadece arkalarından tarifsiz bir acı çekerek nefes almaya devam ediyorum. Ölüm Allah'ın emri. En yakın dostum, sırdaşım Tunç da gitti. Hayat devam edecek ben yaşamaya devam edeceğim ama hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Geçirdiğimiz 23 yıl bunun son 10 yılı ben senin hakkını asla ödeyemem. Bana olan sabrın, koruyuculuğun, sevgin için çok teşekkür ederim. Beni benden çok düşünen adam her gökyüzüne baktığımda bana bir işaret yolla ben hissedeyim korunduğumu. Allah'ım seni yattığım yerde incitmesin. Sen biliyorsun ama bir kez daha söyleyeyim Seni çok seviyorum Canım Tunç."

Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

SEDA SAYAN

"Nur içinde yat anane Tunç"

Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Son Dakika


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