Turhan Çömez: Narin Güran cinayetinde deliller karartıldı

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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Narin Güran'ın soruşturmasıyla ilgili TBMM Genel Kurul'una yaptığı açıklamada, kritik sorular yöneltti. Bazı görüntülerin olduğunu ama bunların paylaşılmadığını belirten Çömez, cinayete dair delillerin karartıldığını söyledi.

"BANA GÖRE BU BİR İHANETTİR"

"Bir buçuk kilometre mesafede ve suya gömülü vaziyette bulundu. Kamera görüntüleri vardı; cesedi taşıyan, yani çuvalı taşıyan kırmızı aracın görüntüsü vardı. Tam 19 gün bu görüntüler paylaşılmadı, üzerine gidilmedi. Neden? Bunun hesabının sorulması lazım. Yine, Narin'in cansız bedeninin taşındığı araç önce alındı, birtakım bilgiler ve belgeler içindedir diye küçücük örnekler alındı ve aileye verildi. İçimizde doktor arkadaşlar var, bunun ne anlama geleceğini bileceklerdir. Korkunç bir hatadır, adli tıp açısından inanılmaz bir hatadır. Bu bana göre bir hata değil, bir ihmal hatta ihanettir.

"KANALLAR DERE YATAĞINA BOŞALTILDI"

"Narin'in bulunduğu dere yatağı. DSİ orada bir çalışma yapıyor. Dere yatağının suyunu boşaltmak yerine, suyunun yönünü değiştirmek yerine, oradaki kanalların suyunu dere yatağına boşaltıyor."

Daha sonra kürsüdeki konuşma süresi bittiği için yerine geçerek konuşmasına devam eden Turhan Çömez, Narin'in abisinin kolundaki diş izlerine dikkati çekti. Burada da delillerin yok edildiğini savunarak şöyle konuştu: Narin'in abisinin kolundaki diş izleri. Abi günler sonra alındı. Önce Diyarbakır'a, sonra İstanbul'a götürüldü. Bir daha hekim olarak söylüyorum; kolundaki yara izi kapandıktan sonra yani epitel dokusu kendini tamir ettikten sonra, bütün bilgiler, belgeler ve deliller yok edildikten sonra abi İstanbul'a gönderildi. Kimdir bu hatayı yapan? Bu eğer hataysa, inanılmaz bir hata ama başka bir şey varsa mutlaka ardında durulması lazım, bunun üzerine gidilmesi lazım."

"NARİN BOĞULARAK KATLEDİLDİ"

"Otopsiye dair ilk incelemeyi yaptım ve o raporları detaylı bir şekilde inceledim. Maalesef Narin çok net bir şekilde boğularak katledilmiştir."