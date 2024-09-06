Türk askerini işgalci olarak gösteren diziye RTÜK engeli: Famagusta, Netflix'te yayınlanmayacak - Son Dakika
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Türk askerini işgalci olarak gösteren diziye RTÜK engeli: Famagusta, Netflix'te yayınlanmayacak

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Kıbrıs Rus Kesimi tarafından yapılan, Türk askerinin işgalci olarak gösterildiği Famagusta dizisini Netflix yayınlamaktan vazgeçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, ''Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye'de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır.'' dedi.

06.09.2024 16:41  Güncelleme: 17:08
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta dizisinin Netflix'te yayınlanmayacağını açıkladı.

NETFLİX GERİ ADIM ATTI

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, geçtiğimiz günlerde skandal bir dizinin yayınlanacağını duyurdu. Kıbrıs Rum Kesimi yapımı olan Famagusta dizisinde Türk askeri işgalci olarak gösterildi. Tepkilerin ardından harekete geçen RTÜK'le Netflix yönetimi arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıktı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin Netflix'te yayınlanmayacağını açıkladı.

Türk askerini işgalci olarak gösteren diziye RTÜK engeli: Famagusta, Netflix'te yayınlanmayacak

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyunun Bilgisine! 'Famagusta' isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan "Kıbrıs Çıkarması" aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan "Kıbrıs Barış Harekâtı", adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada'ya huzur getirmiştir. Kahraman Türk askeri Kıbrıs'a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir.

FAMAGUSTA, TÜRKİYE'DE YAYINLANMAYACAK

Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır. Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır. Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır.

Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye'de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türk askerini işgalci olarak gösteren diziye RTÜK engeli: Famagusta, Netflix'te yayınlanmayacak
Türk askerini işgalci olarak gösteren diziye RTÜK engeli: Famagusta, Netflix\'te yayınlanmayacak

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Yunanistan, Türkiye, Magazin, Sinema, Güncel, Kıbrıs, Dizi, Söz, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk askerini işgalci olarak gösteren diziye RTÜK engeli: Famagusta, Netflix'te yayınlanmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Taner Barker: Ferhat eser tam bir süzme oe dır 35 2 Yanıtla
    Kenan Dayan: katılıyorum 0 0
  • Selim Kayisi: Bence yanlış karar. Biz bu diziyi izlemeliyiz. İzleyip ardından da daha gerçeğini daha doğrusunu yapmalıyız. Çağatay Ulusoy baş rolünde oynar. zaten netfilx ile sıkı fıkılar. 5 17 Yanıtla
  • Mesut Kaya: kıbrıs rus kesimi mi? sizin editörünüz henüz ilk okulda galiba. insan haberi yazdıktan sonra zahmet edip okur... 13 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Güzel olay, kendileri çalsın kendileri oynasın 4 1 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya: bu diziye daha kaliteli daha iyi bir anlatımla misilleme olmazsa sadece Trde yasaklanışı ne işe yarayacak. Tüm dünyanın izleyeceği bir yapıt lazım. 3 0 Yanıtla
  • Unal Sevım: Suç bizde netfilix ‘e destek veriyoruz. En çok izleyenler arasında TÜRKİYE 1.sırada 1 1 Yanıtla
  • BM - İsmail YILMAZ: Olm aynı şeyi defalarca yazmaktan bıkmadınız yeter la 0 2 Yanıtla
  • SnOW gRaiN: dizilere bu kadar onem vermeyin bizde bir suru dizi film yaptik dusmanlari asagilayan film sonucta 1 0 Yanıtla

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