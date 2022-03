Türk James Bond! - Son Dakika

Oyuncu Fatih Hürkan, özellikle James Bond karakteri ile tanınan Pierce Brosnan'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. James Bond'u oynamak istediğini belirten Hürkan, "Ben James Bond'u oynamak istiyordum ama İngiliz olmazsan oynatmıyorlar" dedi.

On yılda 180 kampanyasız reklam filminde oynayarak bir rekora imza atan Fatih Hürkan, dünyada en çok reklam filmi çeken oyuncu. Fatih Hürkan, 1998 Best Model of Turkey birincisi olmuş ve 27 yaşında bu unvanı alarak aynı zamanda Türkiye'nin en yaşlı Best Modeli olma unvanını kazanmıştı.

Daha önce Türkiye'nin ilk animasyonlu aksiyon dizisinde rol alan Hürkan, ayrıca Türkiye'nin ilk pembe dizisi 'Fırtınalı Aşk'ta da oynamıştı.

Mankenlikten oyunculuğa geçen ilk kuşak oyunculardan olan Hürkan, 2017 yılında Survivor ünlüler takımının çok konuşulan yarışmacılarından biri olmuştu.