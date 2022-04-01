Türk Klibinde Hollywood Yıldızları - Son Dakika
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Türk Klibinde Hollywood Yıldızları

01.04.2022 11:05
Türk Klibinde Hollywood Yıldızları

Hollywood Prodüksiyon'un sahibi Ramiz Özbay'ın yeni teklisi "Son Gülüş", Pia Production etiketi altında müzikseverlerle buluştu. İşte detaylar...

"Son Gülüş"ün sözü Samir KARACA ve Ramiz Özbay'a ait. Müziği Samir Karaca'ya, düzenlemesi ise Erhan Doğancıoğlu'na ait.

Solistliğini kendi yapacağı 10 şarkı ve 10 film gibi klip projesine "Son Gülüş" adlı şarkısı ile başlamıştır. Ramiz Özbay'ın "Son Gülüş" klibin de Terminatör 3 Filminin başrol oyuncusu Kristina Loken ve Ron Smoorenburg ile kamera karşına geçip Terminatör filminden esinlenerek ilk klip çekilmiştir.

Dünyada bir ilk olan tüm müzik kliplerinde Hollywood yıldızlarını oynatacak olan Özbay bunu dünyada iz bırakmış filmlerin oyuncularından seçerek bir koleksiyon yapmaktır. Knight Rider, Saw, Game of Thrones gibi film ve dizilerin oyuncuları ile klip serisine devam edeceğini açıkladı.

Türk Klibinde Hollywood Yıldızları
Türk Klibinde Hollywood Yıldızları

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Hollywood, Şarkı, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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