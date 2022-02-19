Türk müziğinin efsane ismi şarkıları ile anıldı

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço, ölümünün 23. yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi unutmadı ve adına özel bir anma konseri düzenledi. Başkan Osman Zolan, usta sanatçının unutulmaz eserleri ile yaşadığını belirterek, "Barış Manço bizim değerimizdir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şarkı ve sözleri ile Türk halkının gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Barış Manço'yu ölümünün 23. yılında da anmak için özel bir konser programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen anma gecesine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcıları Serhat Akbulut, Ömer Faruk Özer, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Bacaklı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın sahne aldığı anma konserinde Barış Manço'nun en sevilen eserleri seslendirildi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ni dolduran Denizlililer şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti, usta sanatçı birbirinden güzel eserleriyle bir kez daha anıldı.

"Barış Manço bizim değerimizdir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonunu dolduran sanatseverlere teşekkür ederek, "Mehmet Bacaklı kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Barış Manço bizim değerimiz, halkın gönlünde yer etmiş bir sanatçımız. Gerçekten milletimizin, halkımızın duygularını dile getiren Barış Manço'yu saygı ve rahmetle anıyorum, mekanı cennet olsun. Geriye bırakmış olduğu çok güzel eserler var. Siz ona sahip çıktıkça, o yaşamaya devam edecek. O gönlümüzde, bizim nazarımızda ölmedi. Salonumuzun tamamını doldurarak bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime, Mehmet Bacaklı kardeşimize, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestramıza teşekkürlerimi sunuyorum " dedi. - DENİZLİ