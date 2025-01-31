TV100 ekranlarında Kübra Par'ın yayın sonunda yaptığı el hareketinin yankıları sürerken bu kez kanalın başka bir sunucusu canlı yayın esnasında yaşadığı talihsizlikle gündeme geldi.
Haberin içinden' programında konuklarını ağırlayan deneyimli haber sunucusu Hande Aydemir, konuklarıyla gündemdeki konuları değerlendirdikleri esnada sandalyenin ayağının kırılmasıyla yere kapaklandı.
Son Dakika › Magazin › Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha - Son Dakika
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