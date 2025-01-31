Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

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Temsilcilerimiz Avrupa\'da tur için sahada! İşte tüm ihtimaller

TV100 ekranlarında Kübra Par'ın yayın sonunda yaptığı el hareketinin yankıları sürerken bu kez kanalın başka bir sunucusu canlı yayın esnasında yaşadığı talihsizlikle gündeme geldi.

SANDALYENİN AYAĞI KIRILDI, YERE KAPAKLANDI

Haberin içinden' programında konuklarını ağırlayan deneyimli haber sunucusu Hande Aydemir, konuklarıyla gündemdeki konuları değerlendirdikleri esnada sandalyenin ayağının kırılmasıyla yere kapaklandı.