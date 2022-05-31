Türk Yıldızlarına Popile.com'da Büyük İlgi - Son Dakika
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Türk Yıldızlarına Popile.com'da Büyük İlgi

31.05.2022 12:51
Türk Yıldızlarına Popile.com'da Büyük İlgi

Tüm dünyada popüler olan Türk yapımları, Türk oyunculara olan hayranlığı da beraberinde getirdi. Hayranlık derecesi, yüksek izlenme oranlarından sonra video mesaj platformu popile.com'da da kendini gösterdi.

Ülkelerinde ekranlardan izledikleri popüler isimlere bir tıkla ulaşmak için Almanya, İran ve Azerbaycan olmak üzere birçok ülkeden yoğun talep olduğu öğrenildi.

Yüzlerce ünlü isimi hayranlarıyla videolu mesaj yoluyla buluşturan popile.com, yurt dışından gelen taleplerle yeni ünlü isimler kadrosuna katmak için harekete geçti. Yapılan araştırmaya göre Avrupa ve Ortadoğu'da en çok video mesajla buluşmak istedikleri ünlü isimlerin başında ise; Burak Özçivit, Engin Akyürek ve Hande Erçel olduğu öğrenildi. Oyuncular, sanatçılar ve fenomenlerden oluşan yüzlerce ismin yer aldığı Popile'de, doğum günü, tebrik veya sadece hayran oldukları ünlülerin ağzından kendi isimlerini duymak için, Türkiye'den sonra yurtdışından da bir çok hayranın sıraya girdiği öğrenildi.

Türk Yıldızlarına Popile.com'da Büyük İlgi
Türk Yıldızlarına Popile.com'da Büyük İlgi
Türk Yıldızlarına Popile.com'da Büyük İlgi

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Kaynak: Snob Magazin

Azerbaycan, Almanya, Popile, İran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk Yıldızlarına Popile.com'da Büyük İlgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Yıldızlarına Popile.com'da Büyük İlgi - Son Dakika
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