Türk Yıldızlarına Popile.com'da Büyük İlgi

Yüzlerce ünlü isimi hayranlarıyla videolu mesaj yoluyla buluşturan popile.com, yurt dışından gelen taleplerle yeni ünlü isimler kadrosuna katmak için harekete geçti. Yapılan araştırmaya göre Avrupa ve Ortadoğu'da en çok video mesajla buluşmak istedikleri ünlü isimlerin başında ise; Burak Özçivit
, Engin Akyürek
ve Hande Erçel
olduğu öğrenildi. Oyuncular, sanatçılar ve fenomenlerden oluşan yüzlerce ismin yer aldığı Popile
'de, doğum günü, tebrik veya sadece hayran oldukları ünlülerin ağzından kendi isimlerini duymak için, Türkiye
'den sonra yurtdışından da bir çok hayranın sıraya girdiği öğrenildi.