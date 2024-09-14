Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den eleştirilere cevap: Bilgi sahibi olmayan insanlar - Son Dakika
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Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den eleştirilere cevap: Bilgi sahibi olmayan insanlar

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Miss Turkey 2024 1. İdil Bilgen, yarışmanın ardından eleştirilerin hedefi oldu. Birinci olmaması yönünde binlerce mesaj alan Bilgen, eleştirilere fena patlayarak ''Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum'' dedi.

14.09.2024 09:25
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Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2024'ün birinci tıp fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. 1.80 boyundaki Bilgen, yarışmanın ardından eleştirilerin hedefi oldu. Kısa sürede takipçi sayısı katlanarak artan Bilgen, eleştirilere de cevap verdi.

"NEGATİF YORUM YAPANLARIN BOŞLUĞUNA VERİYORUM"

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen'in kızı olduğu ortaya çıkan Bilgen, torpil iddiasını da gündeme getirdi. Instagram hesabındaki fotoğraflarına gelen yorumları kapatan genç isim, NOW TV'de Çağla Şıkel'in programına konuk oldu. Hakkındaki yorumlara cevap veren Türkiye Güzeli "Ben bir Türk kadınıyım. Türk Cumhuriyetimizi temsil etmek için bu unvanı aldım. Bununla çok gurur duyuyorum. Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den eleştirilere cevap: Bilgi sahibi olmayan insanlar
Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den eleştirilere cevap: Bilgi sahibi olmayan insanlar
Türkiye Güzeli İdil Bilgen\'den eleştirilere cevap: Bilgi sahibi olmayan insanlar

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den eleştirilere cevap: Bilgi sahibi olmayan insanlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • Özgür Özer: Senin suçun yokki, jürinin kör olması sıkıntı :)) 378 10 Yanıtla
  • Ali Sarıcıoğlu: Bilgi yarışması değil ki Güzellik yarışması ayrıca ülkemizde herşeyde olduğu gibi bunda da şaibe var 294 3 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu kızın cirkin veya güzelliğini eleştirenler özürlüdür YARATICI TANRI böyle yaratmıştır sorgulamak eleştirmek kimsenin haddine değildir 40 247 Yanıtla
  • Ersin Paliç: Bunu Birinci Seçen jürinin acilen göz doktoruna gitmesi gerekiyor 236 10 Yanıtla
  • Ali Kublay: Bilgi sahibi olmaya gerek yokki yarışmanın adı güzellik yarışması sen guzell değilsin onu soyluyoruz 191 7 Yanıtla
  • Oooo: Şabaniye ile kıyaslanlar hata ediyor İdil daha güzel 126 46 Yanıtla
  • Ersin Paliç: Bilgi sahibi değiliz sen jüriye Başka birlerini gosteriptemi birinci oldun bizim görmediğimiz bir şey mi var 146 5 Yanıtla
  • Ferit Tambahçeci: Bilgi donanım yarışması değilki 139 1 Yanıtla
  • Maksut Aksin: Jüri bence kör yada bu işte bir iş var 135 2 Yanıtla
  • Halil Batmaz: jüri nasıl bir yokluktaysa.. 133 2 Yanıtla
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