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Türkiye güzelinin pozları nefes kesti - Son Dakika

Türkiye güzelinin pozları nefes kesti

27.11.2021 22:20
Türkiye güzelinin pozları nefes kesti

Miss Turkey 2021 tacını takan Dilara Korkmaz, Miss World için bir süredir Porto Riko'da bulunuyor. Ünlü modelden nefes kesen pozlar geldi. İşte haberin detayları...

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz, ülkemizi Miss World'de temsil etmek için Porto Riko'ya gitti. Üç gündür ülkede olan model, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayınlıyor. Dilara Korkmaz, havanın sıcak olması nedeniyle öğle saatlerinde deniz keyfi yaptı.

Bikiniyle çektirdiği kareleri Korkmaz, sosyal medya hesaplarından yayınladı. Ünlü model, "Porto Riko demek, güneş, deniz ve biraz salsa demek. Bikini" yazarak, kalp ve dudak emojisi koydu.

Kendisi gibi eski Türkiye güzeli ablası Dilay Korkmaz'ın kardeşi olan Dilara Korkmaz, çok sayıda beğeni aldı.

Türkiye güzelinin pozları nefes kesti
Türkiye güzelinin pozları nefes kesti
Türkiye güzelinin pozları nefes kesti
Türkiye güzelinin pozları nefes kesti

Dilara Korkmaz, Miss Turkey, Porto Riko, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Türkiye güzelinin pozları nefes kesti - Son Dakika Magazin


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