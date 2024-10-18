Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya Hadise de sessiz kalamadı: Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın - Son Dakika
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Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya Hadise de sessiz kalamadı: Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın

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İstanbul'da bebeklerin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin bir açıklama yapan şarkıcı Hadise, ''Canımızı emanet ettiğimiz, güvenmekten başka alternatifimiz olmayan insanlar tarafından bu yapılıyor. Bebeklerin çektiği acı ve ailelerin yaşadığı tarifsiz üzüntü, hepimizin yüreğini yakıyor. Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın, unutmayın, unutturmayın! Sesimizi yükseltelim ve bebeklerimiz için adalet isteyelim'' ifadelerine yer verdi.

18.10.2024 17:05
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İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları belirtilen 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kan donduran olaya ilişkin bir tepki de ünlü şarkıcı Hadise'den geldi.

"DEVLETİMİZE SESLENİYORUM"

Şarkıcı Hadise de X hesabından yaptığı paylaşımda "Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor bu haberleri okuduğumdan beri… Bu vahşete şimdi son verilmeli! Yeni doğan bebeklerin hayatı üzerinden para kazanmak, onların canını alarak bunu yapmak nasıl kabul edilebilir? Canımızı emanet ettiğimiz, güvenmekten başka alternatifimiz olmayan insanlar tarafından bu yapılıyor. Bebeklerin çektiği acı ve ailelerin yaşadığı tarifsiz üzüntü, hepimizin yüreğini yakıyor. Devletimize sesleniyorum; lütfen bebeklerimizi koruyun, lütfen!" ifadelerine yer verdi.

"BU HASTANELER ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Açıklamasının devamında çete ile iş birliği yapan hastanelerin hâlâ açık olmasına sitem eden ünlü şarkıcı, şöyle devam etti: "Bu hastaneler hâlâ çalışmaya devam ediyor ve görevli olmayan kişiler bebeklerin etrafında dolaşıyor! Bu gerçek olamaz! Bu sistemin içinde olan herkesin cezasını çekmesini, yaptıklarının farkına varana kadar gün yüzü görmemesini istiyorum. Bu nasıl bir vahşet? Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın, unutmayın, unutturmayın! Sesimizi yükseltelim ve bebeklerimiz için adalet isteyelim!"

Türkiye\'yi ayağa kaldıran olaya Hadise de sessiz kalamadı: Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın

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Son Dakika Magazin Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya Hadise de sessiz kalamadı: Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ali Kır:
    peki bu kadını 1 yıldır gazzede binlerce bebekler israil gavurları tarafından katledilirken sesinin çıktığını gordunuzmu??ses çıkaramaz çünkü israil ve yandaşları iş vermez buna. 47 45 Yanıtla
    Özgür Özer:
    Ali Kıt ne diyon olum sen ???? Bu olaylara ses çıkarmak mı suç ??? 1 0
    Ali Akkaya:
    denyo konuyu çarpitma 0 0
    Erdal Cam:
    Sesini çıkarsa ne yapabilir ki 3 -4 milyar musluman alemi Gazze için ne yapabildi ki bu yapsın. Hadi kurtarabilirsek kurtaralım adamlar eliyle koymus gibi ek tek yaptıkları listedekileri olduruyor. Gazze’nin umut bağladıklarını. Gazze düştü zaten İsrail toprağı oldu şimdide Gazze’nin umudunu bitirmeye çalışıyor çünkü umudunu bitirdiği an Gazze bitmiş olacak. Hadi bunlar is vermezler diye sesini çıkarmıyor. Muslumanlar sesini niye çıkarmıyor. Hani din kardeşiydik hani nerde herkes emperyalizmin kolesi olmuş en kötüsüde Gazze için musluman alemi umudunu kaybetmiş umut kaybolunca insanlık kaybolmus . Kendimizin hiç bir şey yapamadığımız gerçeği ni kendimize söyleyemediğimiz için başkalarına yıkmaya çalışıyoruz Emperyalist lerin bir sözü vardır Tanri bizi korusun ve gözetsin. Kudüsü Gazze yi koruyan gözeten bir ilahi güç yokmu yoksa “Haşa “odami umudunu kaybetti 0 0
    Emir Kozcu:
    Önce kendi bebeklerini savunmanın daha doğru olduğunu düşünüyordur. 0 0
  • Turk:
    çok haklı 35 2 Yanıtla
  • Ali null:
    Helaldir hadise sen çok erkekten daha yüreklisin 23 6 Yanıtla
  • Engin Engo:
    PARA KAZANACAĞIM DİYE SENELERDİR HÜKÜMETİ YALADINIZ YUTTUNUZ, GÖZ YUMDUNUZ. SONUÇLARI ÇIKMAYA BAŞLAYINCA KORKTUNUZ MU ? SİZİN GİBİLERİN YALAKALIKLARI SAYESİNDE ÜLKEDEKİ KURUMLAR ÇÜRÜDÜ. SONUÇLARIDA BUNLAR İŞTE. ŞİMDİ HEP BERABER ÇEKECEĞİZ. 15 4 Yanıtla
  • Serdar Ozen:
    Ses 11 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sosyal hizmetler bakani olacak kadın valla bu hadise 8 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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