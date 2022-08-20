Plajda Romantik Anlar! Çevredekileri Umursamadılar - Son Dakika
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Plajda Romantik Anlar! Çevredekileri Umursamadılar

20.08.2022 15:56
Plajda Romantik Anlar! Çevredekileri Umursamadılar

TV ünlüsü Teresa Giudice ve eşi Luis Ruelas, Mikonos sahilinde romantik halleriyle dikkat çekti. Çevredekileri umursamayan ve herkesin içinde samimi görüntüler veren çifte "Otele veya evinize geçin" yorumları yapıldı. İşte o kareler...

The Real Housewives of New Jersey ile şöhrete kavuşan Teresa Giudice ve eşi Luis Ruelas bir süredir arkadaşlarıyla Yunanistan'da tatil yapıyor.

Plajda Romantik Anlar! Çevredekileri Umursamadılar

ROMANTİK ANLAR

Yeni evli çift, son olarak plajda aşk dolu pozlar verdi.

Romantik anlar yaşayan ikili, çevredekilerin şaşkın bakışlarını umursamadı.

Plajda Romantik Anlar! Çevredekileri Umursamadılar

TERESA GİUDİCE KİMDİR?

Teresa Giudice, en iyi New Jersey'deki Gerçek Ev Kadınları'nda oynadığı bilinen bir Amerikan televizyon kişiliğidir. Gösteride yer almasının yanı sıra, Giudice birçok New York Times en çok satan yemek kitabı yazdı ve Donald Trump'ın The Celebrity Apprentice 5'inde yer aldı.

Teresa Giudice, 2022 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Luis Ruelas ile evlidir.

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Kaynak: Snob Magazin

Yunanistan, New Jersey, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Plajda Romantik Anlar! Çevredekileri Umursamadılar - Son Dakika

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