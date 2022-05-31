Üç Kuruş dizisi final yaptı, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Üç Kuruş dizisi final yaptı, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi

31.05.2022 07:43

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş, dün akşam final bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak "Hisliyim ya ben tek tek veda etmek hoşuma gidiyor. Hadi uçtum ben" dedi.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Suna Selen, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran'ın yer aldığı Üç Kuruş dizisi, dün akşam yayınlanan 28. bölümüyle final yaptı.

"YOLCULUKTAKİ TÜM MESAİ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜRLER"

Tek sezon olarak planan dizinin final bölümü yayınlanmadan önce başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi. 2,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sette çekilen fotoğrafları paylaşan Kaygılaroğlu, şunları yazdı: "Neler neler yazdım... Instagram açıklaman çok uzun dedi. Hisliyim ya ben tek tek veda etmek hoşuma gidiyor ama olamadı maalesef. Dün gece son sahnemizi çektik. Bu fotoğraflar ise ilkine kadar. Yolculuktaki tüm mesai arkadaşlarıma, herkese binlerce teşekkürler. Çok sıcak bir kültüre dahil olmamızı sağlayan Çayırbaşı sakinlerine ayrıca teşekkür ederim. Hadi uçtum ben."

İşte oyuncunun paylaşımından kareler...

İlgili Haberler
YORUMLAR
500

Üç Kuruş, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisi final yaptı, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi - Son Dakika


Son Dakika
01:08 Tanju Özkan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri AK Partiyi harekete geçirdi: Gereğini yapacağız
01:05 İngiltere'den gelen veriler korkuttu! Maymun çiçeği virüsü 179'a yükseldi
01:02 Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
00:49 Gündem olacak iddia: Irak'ta bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısı
00:17 Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
00:02 Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti
23:42 NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 08:06:58. #1.11#
SON DAKİKA: Üç Kuruş dizisi final yaptı, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement