Ukrayna'dan Haluk Levent'e Sürpriz Teklif! - Son Dakika
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Ukrayna'dan Haluk Levent'e Sürpriz Teklif!

02.03.2022 19:26
Ukrayna'dan Haluk Levent'e Sürpriz Teklif!

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Haluk Levent'e Kırım Türk'ü sanatçı Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. Levent, "Seve seve" diyerek teklife olumlu cevap verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için başlattığı saldırı yedinci gününe girdi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent'e, Türkiye'ye sığınan Kırım Türkü sanatçı Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu.

'JAMALA İLE ŞARKI SÖYLEMEK İSTEMEZ MİSİNİZ?'

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya'nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" denildi.

Ukrayna'dan Haluk Levent'e Sürpriz Teklif!

'KESİNLİKLE! SEVE SEVE'

Ünlü şarkıcı Haluk Levent de, kısa süre içinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden gelen konser teklifine cevap verdi.

Twitter hesabından paylaşımı alıntılayan Levent, "Kesinlikle! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan Haluk Levent'e Sürpriz Teklif!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ukrayna'dan Haluk Levent'e Sürpriz Teklif! - Son Dakika


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