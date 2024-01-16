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Ukraynalı Şarkıcı Victor Pavlik, 'Delice Bir Sevda' Şarkısını Yorumlayacak - Son Dakika
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Ukraynalı Şarkıcı Victor Pavlik, 'Delice Bir Sevda' Şarkısını Yorumlayacak

Ukrayna'nın sevilen şarkıcılarından Victor Pavlik, 'Delice Bir Sevda' şarkısını Ege ile birlikte seslendirmek için anlaştı. Pavlik, şarkının Ukrayna halkına moral vereceğine inanırken, Ege de bu teklifi büyük bir mutlulukla kabul etti.

Ukraynalı Şarkıcı Victor Pavlik, \'Delice Bir Sevda\' Şarkısını Yorumlayacak
16.01.2024 - 02:29,
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Yıllar boyunca Arapça, Farsça, Fransızca ve Bulgarca olarak da yorumlanan şarkıya bu defa Ukraynalılar talip oldu.

Ukrayna'nın sevilen şarkıcılarından Victor Pavlik, 'Delice Bir Sevda' şarkısını yorumlamak için Ege ile temasa geçti. Şarkının pozitif melodilerinin savaştaki Ukrayna halkına büyük moral olacağına inandığını söyleyen Victor Pavlik'e, Ege'de olumlu yanıt verdi.

Konuyla ilgili düşüncelerini de dile getiren Ege "Şarkılarım benim çocuklarım onların başka bir ülkede, başka bir dilde söylenmesi bana her zaman bir babanın gururunu yaşatıyor. O yüzden büyük bir mutlulukla gelen tekliflere evet yanıtını veriyorum" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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Ukrayna, Ege, Uluslararası İlişkiler, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukraynalı Şarkıcı Victor Pavlik, 'Delice Bir Sevda' Şarkısını Yorumlayacak - Son Dakika
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