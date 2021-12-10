Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ 'ın köşesinde yer alan haberde; İşletmeci Ali Ünal 'ın yaklaşık 9 yıl önce Kaya Otel'in sahibi Doruk Kaya'dan kiraladığı Drop Lounge, dağda tek olması nedeniyle birçok işlemecinin iştahını kabartıyor. Kaya Otel'in sahipleri mekanı yenilemek için Ali Ünal'a teklifte bulununca, Ünal yenilenmenin işletmeye katkısı olacağı düşüncesiyle eşyalarını depoya kaldırmış ve tadilatın bitmesini beklemiş. Ancak boşuna! Sezonun başlamasına yakın bir zaman kala Ali Ünal, sözleşmesinin dolmasına 1 yıl kalmasına rağmen kendini kapı önünde bulmuş!

Drop Lounge'un mülk sahibi olan Kaya Otel, mekanı ilk önce Metin Şen 'in sahibi olduğu Serafina'ya kiralamış, ardından da Uzakdoğu restoranı İnari ve kebapları ile meşhur Develi Restoran'ı mekana dahil etmiş. Yani Ali Ünal'ın 9 yıllık Drop Lounge'u, yeni sezonda Develi, İnari ve Serafina olarak kapılarını açacak. Bu büyük skandalı öğrendikten sonra işletmeci Ali Ünal'la konuştum.

Ünal, kira kontratı devam etmesine rağmen karşılaştığı bu davranışın çok onur kırıcı olduğunu ve yasal haklarını arayacağını söyledi. "Ama en büyük kırgınlığım, kontratımın devam ettiğini bildikleri halde işletmeci dostlarımın dükkanı kiralamış olmaları" diye de ekledi.